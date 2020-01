DECLARAȚII /// Karina Țurcan: Igor Dodon și Oleg Voronin sunt „vizați”în dosarul meu de spionaj din Rusia

Președintele Igor Dodon și fiul fostului președinte Vladimir Voronin, Oleg Voronin, sunt vizați în dosarul intentat Karinei Țurcan în Rusia pentru spionaj în favoarea Republicii Moldova. Țurcanu a declarat într-un interviu cu RBC.ru că cei doi sunt trecuți în dosar ca „persoane de contact”.



Țurcan le-a spus jurnaliștilor ruși că pe Igor Dodon îl cunoaște de la ședințele comisiei interguvernamentale moldo-ruse, însă alte relații cu el nu a avut.

„Am fost acuzată că am transmis informații serviciilor speciale moldovenești, Serviciului de Informații și Securitate al Moldovei. Mi se impută faptul că în 2004 am fost racolată de serviciile moldovenești și în 2015 am transmis careva informații, care potrivit anchetei, reprezentau secrete de stat. Nu am făcut nimic din acestea”, a spus Țurcan.

FSB-ul afirmă că Țurcan a trimis informații serviciilor moldovenești de trei ori, din august până în septembrie 2015, însă nu a fost găsită modalitate de transmitere a acestor informații.

Totodată, FSB-ul spune că informațiile transmise de Țurcan către SIS au fost ulterior transmise către NATO.

Țucanu a mai spus în interviu că serviciile ruse ar fi stabilit că ea a fost propulsată în funcția de top-manager la Inter RAO de serviciile moldovenești și anume de Alexandr Popescu și fostul ministrul al Securității Naționale, Valeriu Pasat.

Amintim că pe data de 16 ianuarie 2020, instanța de judecată a dat curs cererii de eliberare depusă de avocații Karinei Țurcan.

Aceasta s-a născut în 1974 și este absolventă a Universității Internaționale Independente din Republica Moldova, având și un MBA la o universitate din Spania.

În 2012, ea a devenit membru în Consiliul de Administrație de la Inter RAO, o companie energetică rusească care are active în mai multe țări din Europa și CSI.

Țurcan deține și 36.914.877,36 acțiuni ale companiei Inter RAO, adică 0,0354% din capitalul social al companiei.

