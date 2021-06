DECLARAȚII. Serviciile speciale ruse îi vor determina pe Dodon, Usatîi și Șor să stea la aceiași masă

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Moto: Într-o emisiune tv, un grup de comentatori politici discută subiectele care devin la modă în fiecare an la Chişinău, în august, în ajunul Zilei Independenţei R. Moldova: minorităţile neintegrate, limba, istoria, Transnistria, Găgăuzia ş.a.m.d. Recunoscându-se...

Cernobîl, serialul produs și difuzat de HBO, a înregistrat cea mai mare notă din istorie pe platforma de filme IMDB, depășind astfel și documentarul Planet Earth II (9.5) și celebrul serial Game of Thrones (9.4). Totuși, înainte de Cernobîl a fost dezastrul nuclear...

Amintim că protestele (Năstase-Dodon-Usatîi) au avut loc în anul 2016, și au avut un singur efect - l-au validat pe Igor Dodon drept „lider național” iar peste câteva luni Igor Dodon câștiga alegerile prezidențiale. În exact aceiași perioadă, Andrei Năstase în văzul tuturor propunea să fie pusă „batista pe țambal”, adică să se renunțe la orice fel de discuții despre „geopolitică”. Astăzi Andrei Năstase și colegii , fiind mult sub pragul electoral și-au adus aminte că „ ce vine de la Moscova nu e pentru valori europene și democratice ”.

