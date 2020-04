Declarații despre deciziile regimului marionetă din Tiraspol / ”Nu există înțelegere că pandemia va trece, iar restricțiile într-o forma sau alta, vor rămâne”

Erodarea imaginii unui guvern, are nevoie, în mod obiectiv, de o anumită perioadă de timp. Indiferent de gafele pe care le face, învestirea unui nou guvern, generează anumite așteptări și trebuie să treacă o anumită perioadă de timp, până când oamenii vor începe să observe...

În ultimele zile am fost abordat de foarte mulți cetățeni de-ai noștri de peste hotare cu solicitarea insistentă de a-i ajuta să revină acasă, fie că e vorba de cei din Italia, Franța, Spania, Portugalia, Marea Britanie sau din SUA și Canada. Situația este mult prea complicată...

„În criza privind izolarea și blocarea oamenilor în regiunea transnistreană s-a ajuns la situația în care Vicepremierul pentru reintegrare nu mai poate de una singură rezolva problema. Acum, ca niciodata, are nevoie de sprijinul politic al conducerii Guvernului și a țării ca să poată avea o discuție sinceră și directă cu portavocile decidenților de la Tiraspol și să le prezinte opțiunile. Și pret de căteva zile situația s-ar rezolva. Deocamdata, atâta timp cât se insistă că situația e dificilă, dar e sub control, nu văd acest sprijin. Și atâta timp căt se merge pe opțiunea negocierii cu Tiraspol a „excepțiilor” pentru unele categorii și grupuri de cetațeni, nu pe cea a ridicării tuturor restricțiilor de circulație în Zona de Securitate, se pare că nu există înțelegere că pandemia va trece, iar restricțiile într-o forma sau alta, vor rămâne.„ Alexandru Flenchea / Facebook.com

Pandemia de coronavirus va trece, iar drumurile din Dubăsari blocate de administrația separatistă de la Tiraspol sub pretextul „stării de urgență” vor rămâne. Declarația aparține fostului vicepremier pentru Reintegrare în Guvernul Chicu, Alexandru Flenchea.

