DECLARAȚII INCREDIBILE /// Șeful SBU: În 2015, ”republica basarabeană” trebuia să declanșeze ofensiva „lumii ruse” în România și Moldova

Rusia avea in plan crearea, în 2015, a așa-zisei ”republici populare basarabene” care avea o importanta strategica in împingerea ”granitelor lumii ruse”, sau daca vreti a ”primaverii ruse”, in interiorul Romaniei si a Moldovei, a declarat Vasili Hrițak, directorul Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), în timpul unui speach în cadrul ”Ukrainian week in London”, trasmite canalul tv ”Priamoi”.



Lider al „Republicii Populare Basarabene”, în 2015, urma să devină un actual deputat al Radei Supreme a Ucrainei.

„Am fost nevoiti, în luna aprilie 2015, sa trimitem grupul nostru blindat, forțele noastre speciale și anchetatorii și noaptea sa executam un marș fortat de 700 de kilometri, de la Kramatorsk la Odesa. Acolo să efectuam un număr foarte mare de perchezitii, retineri, confiscari de explozibili și așa mai departe. Planul (lor) era să arunce în aer podul peste Limanul Nistrului și, de asemenea, podul peste Nistru și să proclame crearea „Consiliul naţional basarabean“ – a spus Hrițak.





El a adăgat că lider al „Consiliul naţional basarabean“ trebuia să fie numit un deputat de atunci al Radei Supreme, care este si astazi deputat al parlamentului de la Kiev.

„Detonând cele doua poduri, sudul Basarabiei ar fi fost izolat de Ucraina, iar din Transnistria urmau să soseasca așa-numiții ”omuleti verzi”. După cate stiti acolo (in Transnistria) sunt dislocati mii de soldați și ofițeri ruși. Se urmarea crearea unui „consiliu popular basarabean”, de unde să se dezvolte ofensiva „Primăverii rusești” în interiorul Moldovei și României. Am stricat aceste planuri. Puțini oameni știu despre acest lucru, dar este ceea ce am reusit sa facem”, a spus Hrițak.

Sursa: http://www.paginaderusia.ro