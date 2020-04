DECLARAȚII ȘOC: Dodon a repornit CONTRABANDA cu țigări oprită în timpul guvernării Maiei Sandu

Erodarea imaginii unui guvern, are nevoie, în mod obiectiv, de o anumită perioadă de timp. Indiferent de gafele pe care le face, învestirea unui nou guvern, generează anumite așteptări și trebuie să treacă o anumită perioadă de timp, până când oamenii vor începe să observe...

... precum vă spuneam, se făcea că eram mort. Ba nu, nu eram, ci fusesem. Nu, nici așa nu e bine. Ce înseamnă fusesem? E un aspect al timpului trecut, care nu are nici noapte, nici zi, nici toamnă și nici primăvară. Eram e mai bine, deoarece deși e tot un timp mort, exprimă moartea într-o...

Mihai Eminescu are pentru mulţi o imagine asemeni luceafărului din poezia cu acelaşi nume-rece, distant faţă de ceea ce se petrecea în veacul său, căutând iubirea eternă etc. Totuşi contemporanii îl cunosc puţin altfel. Mare parte din talentul său scriitoricesc s-a...

Procurorul general-adjunct Ruslan Popov a acționat în judecată Centrul de Investigații Jurnalistice din Moldova (CIJM) pentru lezarea onoarei și demnității. CIJM a realizat la începutul anului curent două achete jurnalistice în care constată că procurorul are averi mai...

„Aceasta este o dovadă clară a influenţei politicului asupra pieţei negre, actualii decidenţi de la Chişinău revenind asupra măsurilor luate de fostul guvern pentru diminuarea contrabandei către statele UE-ca de exemplu închiderea magazinelor Duty Free de pe aşa-numita graniţă cu Transnistria. Aceasta este realitatea de peste Prut, dincolo de perdelele de fum ale suprareglementării comerţului legal, de genul interzicerii expunerii produselor în magazine şi instituirii de facto a vânzărilor pe sub tejghea”, declara atunci Gilda Lazăr, director Corporate Affairs & Communications JTI România, Moldova şi Bulgaria.

Un studiu realizat de către aceeași companie, în februarie 2020, atesta o nouă creștere puternică a contrabandei la începutul acestui an, în special din Republica Moldova.

Potrivit unui studiu al companiei Novel Research, anume în noiembrie 2019 contrabanda cu țigări în România a înregistrat cel mai scăzut nivel din 2008.

„În data de 15 octombrie, Esaulenco îi trimite un raport doamnei Maia Sandu, în care directorul SIS-ului o informează pe doamna prim-ministru că în perioada anilor 2012-2014, sub patronajul holdingului “Sheriff” din Transnistria, mai multe companii din stânga Nistrului au obținut licența de import a țigărilor pe teritoriul Republicii Moldova. În total e vorba de 550 de milioane de pachete de țigări, sub acoperirea duty-free. Deci, Esaulenco recomandă ca Agenția Servicii Publice să nu mai dea nicio licență de import în Republica Moldova a țigărilor companiilor din Tiraspol, pentru că aceste țigări erau destinate grupărilor specializate în contrabanda spre spațiul UE, atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât și pe cel al Ucrainei”, a declarat Usatîi.

