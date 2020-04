Declarații SCANDALOASE / Usatîi: În 2018 am fost percheziționat la Moscova și IMPUS să semnez o recipisă de neagresiune împotriva PSRM și lui Dodon

Erodarea imaginii unui guvern, are nevoie, în mod obiectiv, de o anumită perioadă de timp. Indiferent de gafele pe care le face, învestirea unui nou guvern, generează anumite așteptări și trebuie să treacă o anumită perioadă de timp, până când oamenii vor începe să observe...

... precum vă spuneam, se făcea că eram mort. Ba nu, nu eram, ci fusesem. Nu, nici așa nu e bine. Ce înseamnă fusesem? E un aspect al timpului trecut, care nu are nici noapte, nici zi, nici toamnă și nici primăvară. Eram e mai bine, deoarece deși e tot un timp mort, exprimă moartea într-o...

Igor Dodon ne-a obișnuit deja că, atunci când are o problemă în coaliția de guvernare, iese și îi sperie pe PD-iști cu alegerile anticipate. În contextul discuțiilor pe marginea păgubosului acord de credit cu Federația Rusă care generează multe întrebări...

„Pe 24 aprilie sunt invitat la Moscova pentru a mi se înainta învinuirea într-un dosar fabricat. Vă dați seama că ei mă cheamă în timp ce toată lumea este blocată din cauza Coronavirus, zboruri chiar Moscova este închisă acum. Vă dați seama că este o prostie. Nu am avut treabă cu acești bani și eu sunt gata să răspuns doar în fața unei justiții corecte în care să-mi pot demonstra nevinovăția”, a precizat Usatîi.

În aceeași emisiune, Usatîi a mai spus că acum se pregătește reținerea sa, după ce tot la indicațiile lui Dodon, ar fi fost fabricat un dosar în Federația Rusă și că acest dosar are legătură cu raiderul nr.1 în CSI Veaceslav Platon și Laundromat.

„Au intrat mascații, au început să-i pună pe părinții mei la perete, părinții mei care sunt profesori de o viață. Ulterior m-au dus la o secție unde mi-au spus: scrie o recipisă că nu vei mai ataca PSRM și pe Dodon. Tu te retragi din politică pe probleme de sănătate iar Partidul Nostru va fuziona cu PSRM. Eu nu am acceptat și nu voi accepta niciodată așa ceva”, a declarat Usatîi.

