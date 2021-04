DECLARAȚII ȘOC: Dodon a repornit CONTRABANDA cu țigări oprită în timpul guvernării Maiei Sandu

„În data de 15 octombrie, Esaulenco îi trimite un raport doamnei Maia Sandu, în care directorul SIS-ului o informează pe doamna prim-ministru că în perioada anilor 2012-2014, sub patronajul holdingului “Sheriff” din Transnistria, mai multe companii din stânga Nistrului au obținut licența de import a țigărilor pe teritoriul Republicii Moldova. În total e vorba de 550 de milioane de pachete de țigări, sub acoperirea duty-free. Deci, Esaulenco recomandă ca Agenția Servicii Publice să nu mai dea nicio licență de import în Republica Moldova a țigărilor companiilor din Tiraspol, pentru că aceste țigări erau destinate grupărilor specializate în contrabanda spre spațiul UE, atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât și pe cel al Ucrainei”, a declarat Usatîi.

