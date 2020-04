Declarații tehnocrate / Ion Chicu: Noi nu VREM să admitem colapsul sistemului bugetar. Nu vom da bani din buget pentru proprietarii de businessuri

Erodarea imaginii unui guvern, are nevoie, în mod obiectiv, de o anumită perioadă de timp. Indiferent de gafele pe care le face, învestirea unui nou guvern, generează anumite așteptări și trebuie să treacă o anumită perioadă de timp, până când oamenii vor începe să observe...

În ultimele zile am fost abordat de foarte mulți cetățeni de-ai noștri de peste hotare cu solicitarea insistentă de a-i ajuta să revină acasă, fie că e vorba de cei din Italia, Franța, Spania, Portugalia, Marea Britanie sau din SUA și Canada. Situația este mult prea complicată...

Mai mult, prim-ministrul nu exclude că criza provocată de coronavirus va provoca reducerea Prodului Intern Brut (PIB) cu circa 9%, dacă luăm în calcul că a fost prognozată o creștere economică de 3,8% pentru 2020. „E dificil să facem careva prognoze, pentru că nu știm cât va dura această năpastă. Sunt diferite scenarii, iar cel mai pesimist scenariu este -5% comprimarea economiei, reducerea PIB-ului. Noi am elaborat bugetul reieșind dintr-o creștere de 3,8%.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)