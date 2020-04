Declarațiile lui Dodon privind ajutorul oferit de UE: „Sunt MANIPULATORII și de NEIERTAT”

„De fapt, orice ajutor sau atenție sub formă de ajutor umanitar, material sau financiar sunt binevenite în astfel de situații în special în astfel de state cum e Republica Moldova, un stat mai slab din punct de vedere economic și prost guvernat. Declarația de azi nu este nouă, e din șirul de atacuri admise de președintele Igor Dodon în adresa partenerilor noștri de dezvoltare, acelor parteneri care pe parcursul multor ani au fost alături de R. Moldova, prin varii proiecte și programe. Este regretabil că președintele Dodon reduce la zero ajutorul și efortul oferit de UE , făcând trimitere precum că e doar o declarație și să vedem când vor veni ajutoarele. Pe de altă parte, prin contrapunere, președintele aduce plecăciuni și mulțumiri partenerilor dânsului: din Rusia și Turcia, care au fost deja livrate. Președintele manipulează și dezinformează și acest aspect devine pericol public pentru întreaga societate”, a afirmat Veaceslav Negruță.

