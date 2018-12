Declaraţia lui Candu: Igor Dodon ar putea fi DEMIS pentru sfidarea Constituţiei

Ninsoarea cade domol peste orașul Chișinău. Fulgi mici și denși se așază pentru prima oară în acest an peste casele demult dărâmate ale orașului. Intrăm în iarnă, iar drumurile și blocurile rămân aceleaşi.

Pe data de 10 noiembrie mă aflam în Istanbul, în drum spre Târgul de carte. La ora nouă dimineața, Istanbulul, care are tot atâția locuitori câți cetățeni are România, a paralizat brusc. Mașinile au înțepenit pe stradă, oamenii s-au oprit din mers.

Preşedintele rus, Vladimir Putin, a declarat că este „prea devreme” pentru a elibera marinarii şi navele ucrainene capturate de Rusia în Marea Azov, acuzând guvernul Ucrainei că a creat acest incident ca o distracţie de la problemele sale interne, scrie The...

Fostul deputat Ion Mărgineanu şi-a împlinit visul de 25 de ani de a parcurge pe jos distanţa de la Bălţi la Alba Iulia în Anul Centenar „Sunt om credul, domnișoară, și dacă cineva îmi spune că mă iubește, eu îl cred. Nu am pierdut niciodată în...

„Noi am mers permanent fără a intra în confruntare deschisă legată de demisie. Eu vorbesc despre faptul că la ora actuală președintele țării încalcă Constituția a cincea oară, deoarece a expirat termenul acela de două săptămâni în care dumnealui trebuia să-și pună semnătura la unele legi pe care noi le considerăm importante, fiindcă așa a considerat Parlamentul să le voteze a doua oară și să le trimită la promulgarea președintelui", a spus președintele Parlamentului, Andrian Candu.

