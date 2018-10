DECONECTĂRI DE LA REȚEA: Vezi ce adrese vor afectate de întreruperea energiei electrice

Pentru îmbunătăţirea serviciilor prestate clienţilor, Î.C.S. “RED UNION FENOSA” S.A. anunţă că miercuri, 24 octombrie 2018, vor avea loc întreruperi programate ale furnizării energiei electrice în intervalele de timp indicate mai jos:

Copyright © 2006 - 2018 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 23 Octombrie 2018, ora: 08:31

Un dispozitiv exploziv a fost găsit luni într-o cutie poştală din apropierea locuinţei din New York a miliardarului George Soros, ţinta preferată a militanţilor de dreapta din Statele Unite şi Europa de Est, a anunţat The New York Times citând surse din poliţie.