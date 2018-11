DECONECTĂRI DE LA REȚEA: Vezi lista adreselor afectate de întreruperea energie electrice

Am urmărit în aceste zile discuțiile iscate în sânul Bisericilor Ortodoxe de decizia Patriarhiei Ecumenice din Constantinopol de a recunoaște autocefalia Bisericii Ortodoxe Ucrainene.

În perioada 23-27 octombrie am participat la cea de a șaptea ediție a Festivalului Internațional de Literatură din Timișoara, cu tematica „Țară, țară de adopție”, realizat de o echipă puternică, din care fac parte Robert Șerban, Oana Boca Stănescu, Ioana Gruenwald, Oana...

Doi agenţi de poliţie au fost răniţi după ce un vehicul a lovit, vineri, convoiul premierului belgian, Charles Michel, şi al omologului britanic, Theresa May, pe o autostradă din Belgia, afirmă surse din cadrul serviciilor de securitate belgiene.

În plin An Centenar, tema Unirii R. Moldova cu România este abordată tot mai des, inclusiv în unele cercuri ale puterii. Chiar dacă nimeni nu neagă necesitatea acestui eveniment, mulți se spală pe mâini, scuzându-se că deocamdată nu a sosit momentul și că...

Hînceşti: s.Bobeica, s.Dahnovici – parţial în intervalul de timp între 08:15 – 20:00, pentru lucrări de reconstrucţie LEA s.Cioara – parţial în intervalul de timp între 09:45 – 17:45, pentru lucrări de reconstrucţie LEA s.Ciuciuleni: str.Alexandru Donici, Ciuciuleni, Dealu Femeii, Drumul Nou, Hodora, Ion Creangă, Izvoarelor, Livezilor, Mihai Eminescu, Mioriţa, Rădiului, Scafaru, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Tinereţii – parţial în intervalul de timp între 09:50 – 17:50, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s.Fundul Galbenei – parţial în intervalul de timp între 10:15 – 19:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s.Lăpușna: str. 50 Let Octeabrea, A.Lăpușneanul, Ioana Iakir, Gagarin, Pobeda, Sovetov str-la, Sovetov, Șelepukin – parţial în intervalul de timp între 09:45 – 17:45, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s.Sărata Mereșeni – parţial în intervalul de timp între 08:15 – 20:00, pentru lucrări de reconstrucţie LEA

Comrat (UTA Găgăuzia): or.Vulcăneşti: str. 40 Let Octeabrea, 40 Let Octeabrea str-la, Calinina, Calinina str-la, Comarova, Comsomoliscaea, Gherţena, Gherţena str-la, Iubileinaea, Iurie Gagarin, Lenin, Lev Tolstoi, Maxim Gorki, Miciurin, Novoselova, Plotnicova, Popova, Sov.Armii, Stroitelinîi str-la – parţial în intervalul de timp între 09:50 – 16:20, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s.Dezghingea: str.Enghels, Ogorodnaea, Vlasov str-la, Vlasova – parţial în intervalul de timp între 09:30 – 17:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s.Gaidar: str.A-Gaidarî, Andropova, Drujba, Lesnaea – parţial în intervalul de timp între 09:00 – 18:30, pentru lucrări de reconstrucţie LEA

Basarabeasca: str. 28 Iunie, 40 Let Pobedî, Grigore Cotovschi, Iujnaea, Karl Marx, Lesnaea, Lev Tolstoi, Moldavskaea, Octeabriscaea, Sovhoznaea, Şkolinaea, Trudovaea, Voczalnaea, Zelionaea – parţial în intervalul de timp între 09:30 – 16:30, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

Red Union Fenosa a programat pentru astăzi întreruperi ale furnizării energiei electrice în intervalele de timp indicate mai jos:

