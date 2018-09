DECONECTĂRI DE LA REȚEAUA ELECTRICĂ: Vezi adresele afectate

Astăzi sunt anunțate lucrări de întreținere și reparații la mai multe adrese din țară. Red Union Fenosa anunță că va întrerupe curentul la următoarele adrese:



1. Chişinău, sectorul Botanica, or. Sîngera:

str. A. Donici, A. Mateevici, Ştefan cel Mare, Chişinăului, Dealul Leului, M. Eminecsu, Munceşti, Păcii – parţial în intervalul de timp între 09:15 – 19:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

str. Ştefan cel Mare, C. Negruzzi, Horelor, Liviu Damian, M. Costin, Orheiului, P. Zadnipru, Doinelor – parţial în intervalul de timp între 09:30 – 19:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

2. Chişinău, sectorul Botanica, com. Băcioi:

str. 31 August 1989, Acad. Sergiu Rădăuţanu, Aeroport, Agricultorilor, Albişoara, Alecu Russo, Alexandru Donici, Alexandru Lăpuşneanu, Alexandru Lăpuşneanu, Alexei Mateevici, Anatol Corobcianu, Andrei Mureşanu, Botanica, Bucovinei, Bujorilor, Chişinăului, Ciocîrlia, Codrului , Columna, Constantin Brîncuşi, Constantin Stere, Constructorilor, Crimeia, Crîngului, Crizantemelor, Cuza-Vodă, Dacia, Dacia 1, Dacia Satelit, Doina, Dragoş Vodă, Druţă Ion, Druta-1, Fîntînilor, Florilor, Garofiţa, Gheorghe Asachi, Gheorghe Coşbuc, Grigore Ureche, Hlobeni, Hotin , Hristo Botev, Ion Creangă, Ion Inculeţ, Ion Luca Caragiale, Ion Neculce, Ismail, Iurie Gagarin, Livezilor, Maria Drăgan, Mesager, Mihai Eminescu, Mihai Eminescu 2 Str-La, Mihai Kogălniceanu, Mihai Viteazul, Mihail Sadoveanu, Mioriţa, Mircea Cel Bătrîn, Miron Costin, Mitropolit Petru Movilă, Munceşti, Nicolae Bălcescu, Nicolae Iorga, Nicolae Testemiţeanu, Nicolae Titulescu, Nucărilor, Orheiului, Păcii, Plugarilor, Primăverii, Pruncului, Salcîmilor, Sfînta Maria, Sfîntul Nicolae, Sfîntul Petru, Sfîntul Ştefan, Sîngera, Soarelui, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Toamnei, Toma Ciorbă, Unirii, Uzinei, Valea Satului, Vasile Alecsandri, Veronica Micle, Victoriei, Victoriei-1, Vişinilor – parţial în intervalul de timp între 09:30 – 17:30, pentru conectarea clienţilor noi

3. Chişinău, sectorul Buiucani:

str. 27 Martie 9, 10, 14/3, 15, str-la Bariera Sculeni 12, 12A, 14, 43, Calea Ieşilor 61/1, Călăraşi 22-78, 23-67, str-la Călăraşi 1A, Milano 3/1, 52, 54, 56, Ţărînii 82 – parţial în intervalul de timp între 09:00 – 11:00, pentru reconstructia LEA

str.George Călinescu 19, 19A, 25, 29, 36, 38, I.L.Caragiale 10, 17, V.Pogor 1-11, 4-28, V.Stroiescu 11-27, 18-32, Virtuţii 8, 10, 10A – în intervalul de timp între 09:30 – 17:30, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

str.Ioana Radu 29, V.Lupu 42/2, 42/5, 42A-Z, 42, 46/4, 85 – în intervalul de timp între 09:00 – 17:00, pentru lucrări de reconstrucţie LEA

4. Chişinău, sectorul Buiucani, or. Vatra:

str. M. Eminescu, Luceafărul, Ştefan Vodă – parţial în intervalul de timp între 13:00 – 17:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

5. Chişinău, sectorul Buiucani, s. Dumbrava:

str. Bot Mihail, Drumul Vilelor, Durleşti, Fîntînilor, Frumoasa, Igor Vieru, Ioan Botezătorul, M. Cibotari, M. Sadoveanu, Mitr. Petru, Prieteniei, Rareştii, Sf. Gheorghe, Teilor, Vierul, Zăvoiului – parţial în intervalul de timp între 09:00 – 17:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

6. Chişinău, sectorul Centru:

str. Armenească 45, Ştefan cel Mare 75, 77, V. Alecsandri 24, 68, 72, 74, 106, 107-115, 115/1, V. Micle 1, 7, 9, 1A – în intervalul de timp între 09:00 – 17:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

str. Grenoble 159/2 – în intervalul de timp între 09:00 – 17:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

7. Chişinău, sectorul Rîşcani:

str. Miron Costin 13/1, 15/1, 15/3, 17/1, 17/2, 19, 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 999, 9999, N. Dimo 21/2 – în intervalul de timp între 09:20 – 17:20, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

8. Anenii Noi:

s. Bulboaca – parţial în intervalul de timp între 09:45 – 17:45, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Ciobanovca – parţial în intervalul de timp între 10:00 – 19:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

s. Floreni: str. 31 August 1989, 8 Martie, Andrei Lupan, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Chişinăului, Dacilor, Dimitrie Cantemir, Doina Si Ion Aldea-Teodorovici, Emil Loteanu, Floreni, Gaidar, Gheorghe Ghimpu, Grigore Vieru, Hotinului, Ion Creangă, Livezilor, Luceafărul, Mihai Dolgan, Mihai Eminescu, Mihail Groza, Miron Costin, Nicolae Sulac, Păcii, Prieteniei, Primăverii, Şcolii, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Stînjeneilor, Toma Ciorbă, Trandafirilor, Vasile Alecsandri, Volahilor, Voluntarilor – parţial în intervalul de timp între 10:30 – 19:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

9. Cahul:

str. A. Şciusev, Doctor Petrea, Gura Frumoasei, Ion Creangă, Lăutarilor, Mirceşti, Nufărul Alb, Valea Rece – parţial în intervalul de timp între 09:00 – 18:30, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

s. Cişmichioi: str. Cicalov, Dubinina, Dunaiscaia, Dzerjinschi, Gh. Jukov, Gherman Titov, I. Gagarin, Lenin, Makarenko, M. Lermontov, N. Gogol, Polevaia, Renilscaia, Solnecinaia – parţial în intervalul de timp între 09:30 – 18:30, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

10. Cantemir:

s. Cociulia – parţial în intervalul de timp între 11:00 – 17:00, pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

s. Constantineşti – parţial în intervalul de timp între 09:30 – 17:00, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

11. Comrat (UTA Găgăuzia):

s. Beşalma: str. 40 Let Octeabrea, Lenin, Sadovaia, S. Lazo – parţial în intervalul de timp între 09:30 – 19:00, pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

s. Etulia: str. Comarova, Cosmonavtov, Cosmonavtov Str-La, Dolinschii Str-La, Lenin, Lenin Str-La, Maxim Gorki, Maxim Gorki Str-La, Mihai Eminescu, Mihail Frunze, Molodejnaea, Molodoi Gvardii, Naberejnaea, Naberejnîi Str-La, Novaea, Ogorodnaea, Paraşiutistov, Pobedî, Polevaea, Serghei Lazo, Severnaea, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Tanchistov, Tihaea, Voroşilov, Voroşilov str-la – parţial în intervalul de timp între 09:50 – 16:30, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

12. Călăraşi:

s. Dereneu, s. Bularda, s. Onişcani, s. Rădeni – parţial în intervalul de timp între 14:00 – 18:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Răciula – parţial în intervalul de timp între 09:10 – 20:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

13. Căuşeni:

str. Ştefan cel Mare – parţial în intervalul de timp între 09:00 – 13:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Opaci – parţial în intervalul de timp între 09:00 – 20:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

s. Tocuz – parţial în intervalul de timp între 10:00 – 18:00, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Zaim – parţial în intervalul de timp între 09:00 – 17:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

14. Criuleni:

s.Cruglic – parţial în intervalul de timp între 09:25 – 17:00, pentru înlocuirea pilonilor

s.Măgdăceşti (cons.juridici) – parţial în intervalul de timp între 09:00 – 11:00, pentru reconectarea branşamentului.

s.Slobozia Duşca – parţial în intervalul de timp între 08:45 – 18:00, pentru lucrări de reconstrucţie LEA

15. Hînceşti:

str. Alexandru cel Bun, Basarabia, Chişinăului, Cuza Vodă, Gheorghe Cojbuc, Ion Creangă, O. Goga, V. Alecsandri – parţial în intervalul de timp între 08:30 – 20:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

s. Calmaţui – parţial în intervalul de timp între 09:40 – 17:30, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Pereni – parţial în intervalul de timp între 08:15 – 21:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

s. Sărata Galbenă: str. Boris Glavan, Criucova, Grădinilor, Grigore Cotovschi, Hînceşti, Ion Soltîs, Matrosov, Mihai Eminescu , Mihai Viteazul, Mihail Frunze, Mihail Sadoveanu, Nikolai Vatutin, Octeabriscaea, Ogorodnaea, Sfîntul Gheorghe – parţial în intervalul de timp între 08:15 – 21:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

16. Ialoveni:

s. Dănceni, s. Suruceni – parţial în intervalul de timp între 09:35 – 17:30, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

17. Leova:

s. Iargara: str. 27 August, Constantin Negruzzi, Cosmonavtov, Dimitrie Cantemir, Doina, Filipeni, Grigore Cotovschi, Iurie Gagarin, Mehanizatorov, Mihai Eminescu, Mioriţa, Moldova, Mostovaea, Pădurilor, Polevaea, Prieteniei, Prieteniei str-la, Salcîmilor, Şcolinîi str-la, Sfîntul Dumitru, Ştefan Vodă, Ştefan Vodă, Viilor – parţial în intervalul de timp între 09:30 – 17:00, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Sărata-Răzeşi – parţial în intervalul de timp între 09:30 – 18:30, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

18. Nisporeni:

s. Bălăneşti – parţial în intervalul de timp între 09:20 – 20:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

s. Mileşti – parţial în intervalul de timp între 09:15 – 16:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

19. Orhei:

str. D. Cantemir, M. Mîndru, S. Lazo, Trosceanscaia, Zemţov, Susleni – parţial în intervalul de timp între 09:00 – 19:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

s. Pohrebeni – parţial în intervalul de timp între 09:45 – 18:00, pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

20. Străşeni:

s. Roşcani, s. Sireţi – parţial în intervalul de timp între 09:45 – 17:30, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Vorniceni – parţial în intervalul de timp între 09:00 – 17:00, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

21. Ştefan Vodă:

str. Florilor, Livezilor, S. Lazo, Suvorov – parţial în intervalul de timp între 09:40 – 17:40, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Feşteliţa: str. 1 Mai, A. Moga, Grecico, M. Eminescu, Pobeda, V. Tereşcova – parţial în intervalul de timp între 09:30 – 17:30, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Feşteliţa: str. Alba Iulia, A. Moga – parţial în intervalul de timp între 09:30 – 19:30, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

22. Taraclia:

s. Copceac: str. 8 Martie, Calinin, Pobeda – parţial în intervalul de timp între 09:30 – 17:00, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

23. Teleneşti:

s. Chiţcanii Vechi – parţial în intervalul de timp între 09:30 – 20:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

s. Mîndreşti – parţial în intervalul de timp între 09:40 – 17:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric