DECONECTĂRI DE LA REȚEAUA ELECTRICĂ: Vezi adresele vizate

1. Chişinău, sectorul Botanica, or. Sîngera:

str. A. Donici, A. Mateevici, Ştefan cel Mare, Chişinăului, Dealul Leului, M. Eminecsu, Munceşti, Păcii – parţial în intervalul de timp între 09:15 – 19:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

str. Fîntîna Schinului, Sfatul Ţării, str şi str-la Suveranităţii – parţial în intervalul de timp între 09:15 – 19:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

str. Schinoasa 14 – în intervalul de timp între 09:15 – 17:15, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

str. Schinoasa 8A – în intervalul de timp între 09:15 – 17:15, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

2. Chişinău, sectorul Buiucani:

str. 27 Martie 9, 10, 14/3, 15, str-la Bariera Sculeni 12, 12A, 14, 43, Calea Ieşilor 61/1, Călăraşi 22-78, 23-67, str-la Călăraşi 1A, Milano 3/1, 52, 54, 56, Ţărînii 82 – în intervalul de timp între 09:10 – 19:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

str. Ioana Radu 29, V. Lupu 42/2, 42/5, 42A-Z, 42, 46/4, 85 – în intervalul de timp între 09:00 – 17:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

3. Chişinău, sectorul Centru:

str. 31 August 115, Bucureşti 64, Vlaicu Pîrcălab 37 – în intervalul de timp între 09:00 – 18:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

4. Chişinău, sectorul Ciocana:

str. Igor Vieru 2/1, 2/3, 2/4, 4, 6/1, 6/2, M. Sadoveanu 23, 24/2, 24/5, 26, 26/1, 26/2, 26/3, 28, 28/1, Mircea cel Bătrîn 25 – în intervalul de timp între 09:00 – 12:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

str. Alcedar 1, 2A, 4, Andrei Izbaş 1, 5, 9, 10-40, 13-47, Arioneşti 2, 2A, 4, 6, Coloniţa 1-7, 2-4, 74-190, 77-175, str-la Coloniţa 1, 2, 3, Haiducul Bujor 53-69, 78-104, M. Sadoveanu 9999, N.M. Spătaru 1, 5, 7, 9, Tîrgovişte 1-25, 8-46, Transnistria 5, Vadul lui Vodă 9, 19, 21, 31, 99-127, 155, 144, 146, 162-196, 888, 999, 9001, 9999 – în intervalul de timp 09:00 – 11:00, pentru conectare

5. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Budeşti:

str. Aluniş, Arţarului, Baltata, Bucuria, Budeşti, Bujorilor, Chişinăului, Ciocîrliei, Ciresilor, Crizantemelor, Doina Şi Ion Aldea Teodorovici, Ion Creangă, Primaverii Str-La, Speranţei, Şcolii, Tamara Ciobanu, Tineretului, Veronica Micle – parţial în intervalul de timp între 09:10 – 17:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

6. Anenii Noi:

str. Anina, Ion Soltîs, Morilor, Nicolae Sulac, Voievozilor, Zimbrului – parţial în intervalul de timp între 09:00 – 17:00, pentru admiterea persoanelor terțe în instalațiile electrice

str. Chişinăului, Ozernaia – parţial în intervalul de timp între 09:45 – 17:45, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

str. Tighina, Zagorodnaia – parţial în intervalul de timp între 09:55 – 17:55, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Ciobanovca – parţial în intervalul de timp între 10:00 – 19:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

s. Cobusca Veche – parţial în intervalul de timp între 10:30 – 20:00, pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

s. Hîrbovăţ – parţial în intervalul de timp între 09:45 – 17:45, pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

7. Basarabeasca:

str. Cerneakovski, Karl Marx, Sovetskaea, Vasilii Ceapaev – parţial în intervalul de timp între 09:30 – 16:30, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

str. Iujnaia, s. Sadaclia: str. 1 Mai, 31 August 1989, 9 Mai, Alexandru Donici, Barbu Lăutaru, Cogîlnic, Fîntînilor, Grigore Cotovschi, Ion Creangă, Iscra, Iurie Gagarin, Livezilor, Maxim Gorki, Mihail Frunze, Molodejnaea, Mostovaea, Polevaea, Roz, S.Sadaclia, Sadovaea, Sovetscaea, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Suvorov, Tcacenco, Ţvetocinaea, Vinogradnaea, Voczalinaea, Zelionaia – parţial în intervalul de timp între 09:30 – 16:30, pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

str. 28 Iunie, Voczalinaia – parţial în intervalul de timp între 09:00 – 10:00, pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului

8. Cahul:

s. Lebedenco – parţial în intervalul de timp între 09:15 – 17:00, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Colibaşi: str. Grănicerilor – parţial în intervalul de timp între 15:30 – 16:30, pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului

s. Giurgiuleşti: str. Chişinăului, Molodejnaea, s.Djurjulesti, Sadovaea, Sov.Armii, Sovetscaea – parţial în intervalul de timp între 13:00 – 16:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Giurgiuleşti: str. Dunaiskaia, Independenţei, Plotnikova, Pogranicinaia, Sov. Armii – parţial în intervalul de timp între 13:10 – 17:10, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Giurgiuleşti: str. Grănicerii, Mihail Koţiubinschi, s.Giurgiuleşti, Serghei Lazo, Sov.Armii, Sovetscaea, Trandafirilor – parţial în intervalul de timp între 10:00 – 16:30, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Slobozia Mare: str. Grădinilor, Nuferilor, Prieteniei, Trandafirilor, Uliţa Mare, V. Pocoi – parţial în intervalul de timp între 14:00 – 15:00, pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului

s. Vadul lui Isac – parţial în intervalul de timp între 10:00 – 16:30, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

9. Cantemir:

s. Cîrpeşti – parţial în intervalul de timp între 09:30 – 10:30, pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului

s. Toceni, s. Vîlcele – parţial în intervalul de timp între 09:30 – 16:30, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

10. Comrat (UTA Găgăuzia):

or. Ceadîr Lunga: str. Karl Marx, Lenin, Matrosov, str-la Matrosov, Miciurin, N. Gogol, Sîrtmaci, V. Jukovski – parţial în intervalul de timp între 13:30 – 14:30, pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului

or. Ceadîr-Lunga: str. 28 Iunie, Alexandr Puşkin, Proletarilor – parţial în intervalul de timp între 09:00 – 16:00, pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

s. Chirsova: str. Lenin – parţial în intervalul de timp între 08:30 – 09:30, pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului

s. Dezghingea: str. Buiuclî, Butuca, Chesea, Ciachira, Comsomoliscaea, Cosmonavtov, Dovjenco, Drujbî, Dubinina, Dzerjinscogo, Gherman Titov, Gherţena, Grigore Cotovschi, Iurie Gagarin, Lenin, Lev Tolstoi str-la, Macarenco, Macarenco str-la, Matrosov, Maxim Gorki, Mendeleev, Mendeleev str-la, Meresiev, Meresiev str-la, Micoeana, Mihail Frunze, Mihail Şolohov, Mihail Tuhacevski, Mira, Molodejnaea, Odesscaea, Oleg Coşevoi, Oziornaia, Pobeda, Rabociaea, Serghei Lazo, Serghei Tiulenin, Serghei Tiulenin str-la, Suslova, Sverdlova, Tretiacov, Vlasenco, Volghina str-la, Zaica str-la – parţial în intervalul de timp între 09:30 – 17:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

or. Vulcăneşti: str. Molodejnaia, Nicutova, O. Coşevoi, Svetlaia, Jukovski, Vinogradnaia – parţial în intervalul de timp între 08:15 – 09:15, pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului

11. Călăraşi:

s. Horodişte – parţial în intervalul de timp între 09:00 – 16:50, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

12. Căuşeni:

s. Ucrainca – parţial în intervalul de timp între 10:00 – 18:00, pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

13. Criuleni:

s. Bălăşeşti – parţial în intervalul de timp între 09:25 – 17:00, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Cruglic – parţial în intervalul de timp între 09:25 – 17:00, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Micleşti – parţial în intervalul de timp între 12:30 – 17:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Slobozia Duşca – parţial în intervalul de timp între 08:45 – 18:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

14. Hînceşti:

s. Bozieni – parţial în intervalul de timp între 09:15 – 17:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Cioara – parţial în intervalul de timp între 08:15 – 21:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

s. Horjeşti – parţial în intervalul de timp între 09:20 – 12:30, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Horjeşti – parţial în intervalul de timp între 13:30 – 18:00, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Lăpuşna: str. 50 Let Octeabrea, Şelepukina, A. Lăpuşneanul, I. Iakir, Gagarin, Pobeda, Sovetov, str-la Sovetov – parţial în intervalul de timp între 09:35 – 17:30, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Leuşeni Vama – parţial în intervalul de timp între 09:45 – 17:30, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Pereni – parţial în intervalul de timp între 08:15 – 21:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

15. Ialoveni:

str. Chilia, Gagarin, P. Ştefănucă – parţial în intervalul de timp între 09:30 – 17:30, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Cigîrleni – parţial în intervalul de timp între 09:40 – 17:30, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Cigîrleni, s. Hansca, s. Rezeni, s. Puhoi, s. Văratic – parţial în intervalul de timp între 09:00 – 18:00, pentru admiterea persoanelor terțe în instalațiile electrice

s. Răzeni – parţial în intervalul de timp între 09:30 – 17:20, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

s. Puhoi – în intervalul de timp 09:20 – 17:00, pentru conectarea clienţilor noi

16. Leova:

s. Sărata-Răzeşi – parţial în intervalul de timp între 09:30 – 18:30, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

17. Nisporeni:

str. Viilor, Luceafărul – parţial în intervalul de timp între 10:00 – 17:00, pentru admiterea persoanelor terțe în instalațiile electrice

s. Bălăneşti – parţial în intervalul de timp între 09:20 – 20:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

s. Boldureşti, s. Băcşeni, s. Chilişoaia, s. Brătuleni, s. Cîrneşti, s. Valea-Trestieni, s. Isăicani – parţial în intervalul de timp între 08:00 – 17:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Cioreşti – parţial în intervalul de timp între 09:00 – 17:00, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Grozeşti – parţial în intervalul de timp între 08:45 – 18:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

18. Orhei:

str. C. Negruzzi, B. Glavan, V. Lupu, s. Step-Soci: str. Boris Glavan, Livezilor, Miciurin, Mihai Eminescu, S.Stepi-Socii, Tineretului, Vasile Lupu, s. Budăi – parţial în intervalul de timp între 09:00 – 17:00, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

str. Dorobanţilor, Eliberării, Meşteşugarilor, Şoimarul, Stanislav Trofim Buzu, Valul Lui Troian – parţial în intervalul de timp între 09:00 – 17:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

s. Breanova – parţial în intervalul de timp între 10:00 – 15:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

19. Străşeni:

str. Ştefan cel Mare, Ştefan Neaga, V. Alecsandri – parţial în intervalul de timp între 12:45 – 17:30, pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

s. Dolna – parţial în intervalul de timp între 09:30 – 20:30, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

s. Ţigăneşti – parţial în intervalul de timp între 09:30 – 20:30, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

20. Ştefan Vodă:

s. Carahasani: str. M. Frunze, Mira, Sovetscaia – parţial în intervalul de timp între 09:40 – 17:40, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Volintiri: str. Ştefan cel Mare, bd. Maria Bieşu, D. Cantemir, Păcii – parţial în intervalul de timp între 09:30 – 17:30, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

21. Taraclia:

s. Novosilovca: str. Lenin – parţial în intervalul de timp între 09:30 – 10:30, pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului

