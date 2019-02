Decuplarea Franței de Italia

Sfinții Trei Ierarhi, Vasile cel Mare, Ioan Gură de Aur și Grigorie de Nazianz au fost întotdeauna considerați stâlpi ai bisericii. De la primii doi am moștenit și textul liturghiilor pe care Biserica Ortodoxă le săvârșește. Cel mai des are loc Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur,...

Olga Focșa din Strășeni a evadat de două ori de sub baionetele sovieticilor, apoi și-a trăit o bună parte din viață, ascunsă în podurile sătenilor

A fi înșelat, într-o relație de cuplu, este una dintre cele mai dureroase experiențe umane. Încrederea se spulbera, iar toate momentele trăite împreună sunt puse sub semnul întrebării. Din acest motiv, unele zodii nu vor trece niciodată linia roșie. Vor...

Preşedintele PCRM, Vladimir Voronin, este supărat foc pe fostul său coleg de formaţiune, Igor Dodon, liderul de la Condrița. Într-un interviu acordat postului Televiziunea Centrală, Voronin spune că Dodon are mai multe pete negre în biografie şi că nu a răspuns la...

La scurt timp, atacurile la adresa Frantei au continuat cu o și mai mare intensitate, Luigi Di Maio punând sub semnul acuzării politica africană a Franței care, chipurile, ar fi responsabilă de valurile de migranți către Europa, căutând să atace guvernul de la Paris pe un subiect sensibil, cel al monedei comune din Africa de Vest – francul CFA – o monedă susținută și emisă de Banca Națională a Franței. Atacurile lui Di Maio au fost dublate de cele ale colegului său, Matteo Salvini, liderul Ligii Nordului, vicepremier și ministru de Interne, care, pe lângă susținerea pentru Vestele Galbene, a pus în discuție prezența sediului parlamentului european la Strasbourg. Evident, s-a ajuns la prima măsură din partea autorităților franceze: ambasadoarea Italiei a fost convocată la Quai d’Orsay. Ulterior s-a continuat cu rechemarea ambasadorului francez de la Roma.

Franța și-a rechemat pentru consultări ambasadorul de la Roma. Măsura a fost luată în urma vizitei făcută la Paris de vicepremierul italian Luigi Di Maio (lider al Mișcării 5 Stele) pentru a se întâlni cu exponenții Vestelor Galbene. Această atitudine provocatoare a fost interpretată de Quai d’Orsay drept “o ingerință inacceptabilă”. Mai mult, în timp ce Di Maio îi încuraja la Paris pe purtătorii Vestelor Galbene, ministrul italian al transporturilor, Danilo Toninelli, susținut de Mișcarea 5 Stele, înainta ambasadorului francez un aviz negativ privind coridorul feroviar de mare viteză, Torino-Lyon, operă de infrastructură majoră, pe care UE a finanțat-o deja cu 3,4 miliarde de euro. Și asta în condițiile în care Italia, intrată în recesiune economică, are nevoie de asemenea mari investiții.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)