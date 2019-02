Deja 71 de familii au revenit în Orhei din străinătate, grație programului „Casa mea e Moldova”

Programul ”Moldova e casa mea”, lansat de Primăria Orhei, continuă să întoarcă moldovenii acasă. Alte 15 persoane din Orhei au revenit în țară și beneficiază de statut de repatriat, grație oportunităților oferite de proiect.

Administrația locală din Orhei a reușit să întoarcă moldovenii acasă datorită facilităților care le sunt oferite. Printre acestea sunt dreptul la ajutor financiar unic în mărime de 10 mii lei (, care se achită la cerere în două rate; compensații pentru cheltuielile de transport urban în raza municipiului Orhei, stabilit în mărime de 100 de lei lunar per persoană pentru perioada de un an, de la data înregistrării repatriatului în Registru; compensații pentru cheltuielile de achitare a serviciilor comunale, stabilit în mărime de 300 de lei lunar per familie pentru perioada rece a anului; facilități fiscale;

Programul ”Moldova e casa mea”, lansat anul trecut la inițiativa primarului de Orhei, Ilan Șor, are drept scop întoarcerea conaţionalilor care lucrează în străinătate. La revenire, oamenii beneficiază de locuinţe sociale, compensații pentru cheltuielile de transport urban în raza municipiului Orhei şi pentru achitarea serviciilor comunale.

Grație programului, peste 71 de persoane au revenit în țară. Majoritatea celor care au revenit în Orhei sunt din Federația Rusă, Italia, Israel.

