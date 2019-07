DEMISII ÎN LANȚ / Șeful Serviciului Protecție Internă și Anticorupție al Ministerului Afacerilor Interne, Anatolie Postică a plecat din funcție

Șeful Serviciului Protecție Internă și Anticorupție al Ministerului Afacerilor Interne, Anatolie Postică, a depus astăzi cerere de demisie din funcție. Acesta a decis să plece din sistem după 25 de ani de activitate și spune că se va implica în continuare în activități ale societății civile, dacă experiența sa va fi necesară în cadrul unor ONG-uri.



Anatolie Postică consideră că este o „datorie morală” să plece din funcție, după ce noul ministru de Interne Andrei Năstase a făcut un apel general, prin care a dat de înțeles că trebuie să se retragă cei care au fost parte a sistemului pe timpul guvernării democrate.

„Plec după o perioadă de activitate de 25 de ani în sistem, așa s-a întâmplat istoric că am ocupat această funcție pe timpul guvernării democrate. Vă asigur că nu am fost implicat în acțiuni ilegale și nu am făcut partizanat politic, dar am decis să plec, pentru că am fost parte a fostului sistem și am o datorie morală”, își motivează decizia Anatolie Postică.

Acesta mai spune că va urmări evoluțiile de la SPIA „de pe platforma de cetățean” și este gata oricând să colaboreze din afară cu Ministerul Afacerilor Interne, dacă va avea nevoie de ajutor, ținând cont de experiența sa de muncă.

„Plec cu speranța că actuala guvernare va face schimbări și SPIA va ajunge să aplice legea mai autonom. În prezent, SPIA nu are independența necesară în activitate”, a declarat Postică.

Anatolie Postică a fost numit șef al Serviciului Protecție Internă și Anticorupție al Ministerului Afacerilor Interne în octombrie 2017.