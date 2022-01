Demisii la TRM. Țurcanu: Ne vom dispensa de cei care ne fac de rușine meseria și colegii

Directorul general al IP Compania „Teleradio-Moldova” (TRM), Vlad Țurcanu, declară că în curând vor fi concediați angajații care fac de de rușine meseria și colegii, potrivit stiri.md.

Într-o postare pe o rețea de socializare, acesta anunță că a declanșat o anchetă de serviciu în cazul redactorului șef de la Actualități, Adrian Petcu, care ar fi admis mai multe cazuri de incompetență.

”Din primele zile ale mandatului meu la Teleradio-Moldova le-am spus șefilor de redacții care s-au compromis în anii din urmă, printr-un servilism dezagreabil față de fostele puteri, că trebuie să facă un pas înapoi și să-i lase pe alții să îndrepte ce au stricat ei. Unii s-au retras în liniște. Alții au stăruit să rămână în funcții, prevalându-se de Codul muncii, care le apără drepturile. Îi trădează, însă, reflexele. La radiodifuziune, redactorul șef de la Actualități, același din ultimii 10 ani, a aprobat acum două săptămâni un buletin de știri din care lipseau știrea momentului din Republica Moldova și știrea zilei din Europa. Dumnealui reușise să se remarce încă de pe 31 decembrie, când a admis, din incompetență sau rea-voință, difuzarea în noaptea de Revelion la Radio Moldova a unui alt mesaj de felicitare al președintei Maia Sandu decât cel cuvenit, în emisie răsunând versiunea din 2020 a mesajului prezidențial. Am declanșat o anchetă de serviciu care va stabili cauzele acestor disfuncționalități. Dar încă de pe acum pot să vă spun că, într-un fel sau altul, ne vom dispensa în curând de toți cei care cred că ne pot râde în față, făcându-ne de rușine meseria și colegii”, a scris Țurcanu.

În replică, pe o rețea de socializare, Adrian Petcu declară că "aceast sabotaj a fost pregătit foarte minuțios din timp, deoarece administrația nu a găsit un motiv plauzibil pentru a-l concedia".

”Sunt șef la Actualități din 2011, iar de atunci nu am avut vreo monitorizare în care Redacția să fie acuzată de neprofesionalism. Nu au fost pretenții nici din partea opoziției nici din partea guvernării (s-au mai schimbat cu locurile între timp), dacă e să ne referim inclusiv la perioadele electorale. Dimpotrivă, am muncit în condiții extreme pe parcursul acestor ani, cu salarii mizere, și cu fluctuații de cadre record", a mai scris acesta.

”ANCHETĂ SABOTAJ TRM:

Prin prezenta am să vă descriu cum a fost SABOTATĂ, de către noua conducere TRM, difuzarea variantei corecte a mesajului de Revelion a Președintei Maia Sandu.

Deci în continuare vă prezint acțiunile întreprinse de mine, în ziua de 31 decembrie 2021, pentru plasarea mesajului de Revelion al Președintelui Republicii Moldova.

În continuare am să vă prezint detaliile, inclusiv tehnice, după ce, împreună cu serviciul tehnic, am studiat toate mișcările de pe server care au legătură cu cazul din ultima zi a anului 2021.

1. Pe 31 decembrie, la ora ___ am primit în poștă mesajul video de Revelion al Președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu. L-am obținut mai devreme deoarece la radio avem nevoie și de traducere pentru buletinele în rusă.

2. După ce l-am ascultat, în jurul orei ___, am invitat-o pe Doamna Director General Adjunct Radio, să-l ascultăm împreună. Am discutat inclusiv pe ce punem accentele în inserturile pe care le difuzăm în știri a doua zi. La rugămintea ei de ai redirecționa mesajul, am refuzat-o politicos, spunând că mi-am dat cuvântul să nu apară nicăieri până la ora 22.00. Mi-am făcut impresia că a plecat supărată.

3. Deoarece mesajul integral avea o durată de 8.45 minute, am obținut și textele, în română și rusă pentru a putea traduce unele fragmente pentru știrile citite în limba rusă, dar și pentru inserturi.

4. Și acum date de pe serverul Companiei: La ora ____, 31.12.2021, mesajul, în variantă audio, a fost plasat, de pe computerul prezentatorului, IP...........28, în mapa „WEEKEND”. Eu l-am verificat, de la computerul meu, IP ........142 să mă conving ca este originalul dar și pentru a începe să facem inserturile. Acest lucru poate fi confirmat de tehnicieni și de prezentator, deoarece asupra mesajului s-a lucrat de la computerul lui, cu IP ........28. Important - subiectul a fost plasat sub denumirea „REVELION SANDU”.

5. Seara, tot de la computerul prezentatorului, am pregătit inserturi din mesaj pentru radiojurnalul de la ora 08.00, pentru 01.01.2022. Inserturi s-au făcut inclusiv pentru radiojurnalul de limbă rusă. Toate inserturile corespund cu mesajul M.Sandu din 31.12.2021, lucru ce poate fi confirmat în Logger (arhivă).

6. După ce m-am convins că toate inserturile și mesajul este, am ieșit din Casa Radio, împreună cu prezentatorul, la ora_____seara târziu, fapt ce poate fi verificat la turnichet și camerele video.

7. După ce am verificat serverul, împreună cu inginerii, am depistat că de pe computerul IP ............38, la ora 20.01 și 56 de secunde subiectul a fost ascultat și copiat. Tehnicienii mi-au spus că este computerul regizorului din alt departament. Eu nu știu de unde a aflat persoana despre existența mesajului în mapa de la emisie. Despre acest lucru știau doar 3 – eu, prezentatorul care a stat permanent lângă mine și doamna Director General Adjunct Radio.

8. Un alt detaliu important: în timpul zilei am întrebat regizorul cine va face prezentarea mesajului Președintei. Mi-a spus că are o prezentare cu voce de bărbat.

Peste 5 minute m-a sunat să-mi spună că nu o găsește. Am decis împreună că eu pregătesc textul, iar prezentatorul din tură (doamnă), îl înregistrează. Am verificat fișierul cu vocea doamnei și l-am plasat în mapa de la ora 20.00. Mai târziu m-a sunat din nou regizorul să-mi spună că a primit fișierul cu vocea doamnei, dar a găsit și fișierul cu voce de bărbat. I-am spus să decidă, în calitate de regizor, care voce se potrivește mai bine. Totodată m-a întrebat dacă a venit mesajul Președintei, (de mai multe ori) i-am spus că am să-l plasez la emisie în jurul orei 22.00, atunci când apare oficial pentru toată presa.

9. În jurul orei 21.30, ca să fie destul timp pentru montare, am sunat regizorul și l-am anunțat că subiectul îl poate găsi în mapa „WEEKEND”. La telefon am așteptat, mai multe minute până a fost deschis subiectul ca să mă conving că e cel realizat astăzi, încă anul 2021, care începea cu ”Dragi prieteni” ( cel de anul trecut, 2020, începea cu ”Dragi cetățeni”). După ce am auzit începutul, și m-am convins că mesajul este cel original (2021), regizorul mi-a spus că îl montează și îl plasează în emisie la ora 22.00, pregătit pentru difuzare, dar și că îi va anunța pe cei de la emisie. Aici misiunea mea a luat sfârșit.

10. Dar întrebările abia încep: regizorul mi-a pus să ascult la telefon mesajul Președintei, care din spusele lui a fost chiar acum scos din mapa de emisie (21.30). Discuția s-a încheiat nu mai târziu de ora 21.40. Și eu și regizorul eram deja pe la casele noastre. Deci serverul a fost accesat de acasă.

11. Și aici atenție mare: abia la ora 21.51 și 26 de secunde, de pe computerul regizorului IP ........................38 subiectul „REVELION SANDU” este șters din mapa „WEEKEND”. Iar peste 4 secunde, la ora 21.51 și 30 de secunde, plasat alt subiect, atenție la dată, „31 12 20 MESAJ M SANDU”.

12. Este imposibil, să pregătești un subiect pentru emisie în 4 secunde. Deci în intervalul 20.01 – 21.51, datele de pe server ne arată că a fost doar o singură mișcare în mapa în care era plasat mesajul – la ora 20.01 și 56 de secunde subiectul a fost copiat din mapă. Respectiv subiectul a fost pregătit din timp, pe computerul personal al regizorului, în intervalul de timp menționat mai sus 20.01 – 21.51, fără ca eu să fiu anunțat. Deci atunci când regizorul spunea că abia acum accesează mapa de emisie, ora 21.30, el de fapt a mințit - la telefon mie mi s-a pus să ascult varianta originală din 31.12.2021, pe care eu am plasat-o pentru emisie, iar în emisie de la computerul regizorului a fost plasată pentru emisie varianta veche (2020).

13. Menționez că, oficial, mesajul a fost distribuit pentru presă la ora 22.00. Eu l-am primit mai devreme, cu condiția că nu apare nicăieri până la această oră (aveam nevoie de el ca să pregătim inserturile pentru a doua zi). Iar pentru a evita o eventuală scurgere de informații (s-a mai întâmplat la trm), m-am asigurat că mesajul nu apare înainte de ora convenită. Astfel, eventualele învinuiri pe care le-am auzit, precum că mesajul a fost ”plasat târziu”, sunt absolut nefondate, inexacte, și nu pot fi considerate pertinente.

14. Din cele expuse pot face doar o singura concluzie - acest SABOTAJ a fost pregătit foarte minuțios din timp, deoarece administrația nu a găsit un motiv plauzibil pentru a mă concedia. Sunt șef la Actualități din 2011, iar de atunci nu am avut vreo monitorizare în care Redacția să fie acuzată de neprofesionalism. Nu au fost pretenții nici din partea opoziției nici din partea guvernării (s-au mai schimbat cu locurile între timp), dacă e să ne referim inclusiv la perioadele electorale. Dimpotrivă, am muncit în condiții extreme pe parcursul acestor ani, cu salarii mizere, și cu fluctuații de cadre record”.

Sursa: stiri.md