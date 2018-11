Denis Ureche, omul care a spart tăcerea la TV8, despre furtul Miliardului: „De ce să începem cu Gacikevici? Putem merge mai departe, la Țopa!”

Săptămâna începe cu lapoviță și ninsori slabe în timpul zilei și temperaturi sub limita înghețului noaptea. Un strat subțire de zăpadă se așterne în continuare, chiar dacă ziua vom înregistra valori pozitive în cea mai mare parte a...

„Eu v-am explicat și nu odată că Viorel Morari nu face parte din nici un fel de grup de interese, el este un Procuror aparte, el a fost învățat din străinătate și are viziuni noi în domeniul Procuraturii. Procuratura se va schimba, cum și frauda bancară va fi elucidată. Noi nu putem vorbi la ziua de astăzi că Procuratura ca și sistem este o problemă. Nu, nu, Doamne ferește. Viorel Morari nu și-a permis niciodată să condamne oameni nevinovați și să-i tragă la răspundere.”, a punctat Denis Ureche.

La finalul emisiunii, Denis Ureche și-a exprimat toată admirația față de șeful Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, declarând că acesta nu face parte din nici un grup de interese și are viziuni noi în domeniul Procuratorii. Tot Viorel Morari a fost cel care a anunțat că Veaceslav Platon a fost dat în căutare internațională, apoi în colaborare cu serviciile din Ucraina, Platon a fost reținut la Kiev și trimis în Republica Moldova pentru a fi condamnat în dosarul privind furtul miliardului. Ureche s-a arătat convins că în curând va fi elucidată și frauda bancară.

„Raportul Kroll 1 ne dă răspuns la întrebarea unde au plecat banii din miliardul furat. Raportul Kroll 1 ne arată perfect cum a fost devalorizat sistemul bancar, cum a fost comisă această crimă financiară. Toate tranzancțiile arătate de către compania Kroll în primul raport, au fost făcute în perioada 17 și 18 august 2012. Până la acea perioadă, din data de 30 iulie 2012, pot greși aici o zi, Ion Lambantu a fost arestat de către Procuratura Anticorupție, pe dosarul „Alegor Comerț”, ulterior pe acest dosar a fost condamnată o altă persoană. Apoi Lambantu a cedat banii și a fost eliberat, asta el mi-a spus, dar nu mi-a dat și nume. La acel moment era învinuit Vlad Filat, că la el ar fi ajunși banii luați de Lambantu, dar eu n-am asistat la careva discuții în sensul dat și nici probe nu am. Probabil Lambantu ar trebui audiat ca să spună cui a dat banii, cu toate că Procuratura deja cunoaște și fără declarațiile lui. În principiu, audierea lor nu mai contează deoarece se cunoaște totul, de la și până la. Raportul Kroll 1 a arătat cum pe data de 17, 18 august 2012 au fost făcute toate tranzacțiile și la Unibank și la Banca Socială și în Banca de Economii. Kroll 1 a arătat cum aceleași companii au transferat banii și au împrumutat bani unor persoane din stat chiar, foști Președinți de țară (n.r. Petru Lucinschi), ca să cumpere de la 4,5 % până la 5% din unele bănci. Acest fapt este deja probat.„, a devăluit Denis Ureche.

Kelway Trading S.A., este o companie off-shore înregistrată în Panama, cu conturile în băncile din Letonia, care aparține condamnatului Veaceslav Platon, folosită atât în spălătoria de bani rusească, cunoscută sub numele de Laundromatul rusesc, cât și în frauda bancară moldovenească, Miliardomatul moldovenesc, sau jaful secolului. Transferuri de la off-shorul lui Platon, Kelway Trading, au primit și frații de dosar, Victor și Viorel Țopa, dar și companiile lui Vlad Filat, cum ar fi SRL Caravita.

