Denunțarea INF este eșecul politicii externe putiniste

„Ei au anunțat că sunt angajați în activități de cercetare și dezvoltare și vom face același lucru”, a spus Putin sâmbătă. Același lucru! Și asta în ciuda faptului că cheltuielile anuale ale Statelor Unite pentru apărare sunt de aproape 10 ori mai mari decât ale ​​Rusiei, productivitatea muncii în Rusia este de 5 ori mai mică, salariul mediu în industria IT in Rusia este de 7 ori mai mic, iar inginerul rus câștigă 3,5 – de 4 ori mai puțin decât omologul american. Asta înseamnă că, pentru Rusia, cursa înarmărilor va deveni din nou o povară economică incredibil de grea, poate chiar critică, care face ca perspectivele de dezvoltare ale țării să fie puțin previzibile.

„Anuntul Moscovei de pe 2 februarie despre retragerea efectivă din Tratatul INF explica logica strategilor lui Putin, devine clara percepția lor asupra siguranței țării. Pentru ei, siguranta țării nu înseamna apărarea populației Rusiei, ci capacitatea de a strapunge apărarea antirachetă a SUA și de a provoca pagube maxime SUA și aliaților lor. Iar amenințările critice față de propira populație nu sunt luate în considerare. Poate că acest lucru se explica prin promisiunea președintelui (rus) că rușii vor ”ajunge direct în rai” (in caz de razboi nuclear – n.r.), iar toti ceilalti pur si sumplu vor ”zdohni”.

