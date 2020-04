DENUNȚ PENAL împotriva lui Igor Dodon, după ce a amenințat judecătorii Curții Constituționale

... precum vă spuneam, se făcea că eram mort. Ba nu, nu eram, ci fusesem. Nu, nici așa nu e bine. Ce înseamnă fusesem? E un aspect al timpului trecut, care nu are nici noapte, nici zi, nici toamnă și nici primăvară. Eram e mai bine, deoarece deși e tot un timp mort, exprimă moartea într-o...

Curtea Constituțională a R. Moldova a reamintit luni că are la dispoziție 10 zile ca să organizeze o eventuală ședință publică în privința creditului din Rusia, după ce președintele Igor Dodon spusese că instanța va aborda chestiunea marți.

Panică într-un bloc de locuit din capitală după ce un apartament de la etajul 16 a luat foc. Totul s-a întâmplat în data de 27 aprilie, aproape de ora 13.00, pe bulevardul Moscova 11, în blocul în care cu un an și jumătate în urmă s-a produs o...

covid-19 made in moldova

„Am văzut intenția unor deputați să blocheze aceste legi și am văzut că se încearcă utilizarea CC în calitate de instrument politic în această situație. Eu vreau doar să atenționez pe toți, și pe oponenții politici, și pe cei din CC, să le aduc aminte. În cazul în care legile votate ieri vor fi blocate, suspendate de CC la cererea câtorva deputați din opoziția parlamentară, atunci, cel mai probabil, dar probabilitatea este foarte mare, că începând cu 1 mai în Republica Moldova nu se vor achita pensiile, nu se vor achita salariile bugetarilor. Cele 1,3 miliarde lei prevăzute pentru sectorul medical nu vor putea fi finanțate. 1,5 miliarde de lei nu vor fi putea finanțate. Cele peste 1,5 miliarde de lei suport pentru agenții economici pe diferite programe, la fel, vor fi blocate”, a declarat Dodon.

„Președintele Dodon și-a permis în public să vină cu amenințări, cu șantaj față de cetățeni, față de judecătorii Curții Constituționale, de liberii opoziției, deputați din Parlament. Aceste acțiuni nu sunt altceva decât cel puțin o infracțiune gravă. Amenințarea și șantajul se pedepsesc penal. Am solicitat Procuraturii Generale să inițieze procedurile și investigațiile de rigoare”, a anunțat deputatul Sergiu Sîrbu.

