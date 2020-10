Departamentul Români de Pretutindeni a lansat o nouă etapă de depunere de proiecte dedicate domeniului „Educație”

Perioada de depunere a Cererilor de finanțare și a documentelor este 05.10.-11.10.2020, Cererea de finanțare și documentele se transmit electronic, copii conforme cu originalul, semnate, la adresa proiecte@dprp.gov.ro, urmând ca originalele să fie trimise odată cu decontului final. Dosarul de finanțare, conform prevederilor Ghidului de finanțare 2020 trebuie să conțină: Cererea de finanțare (Anexa nr. 1) copii ale actelor de identitate (în funcţie de ţara de domiciliu sau de reşedinţă) al reprezentantului legal al solicitantului sau al persoanei împuternicite de acesta şi al coordonatorului de proiect, cu mențiunea ”conform cu originalul”; actul constitutiv, statutul, actul de numire al persoanelor din conducere, împreună cu ultima modificare a acestora, hotărârea judecătorească sau actul de înregistrare, certificatul de înregistrare fiscală, precum și orice alte documente care atestă statutul juridic al solicitantului, conform legislației statului de reședință (în copie şi traduse în limba română), CV-ul reprezentantului legal al solicitantului sau al persoanei împuternicite de acesta şi al coordonatorului de proiect; declaraţia de eligibilitate (Anexa nr. 5) declaraţia privind apartenenţa la identitatea culturală română (Anexa nr. 4), dacă este cazul, declaraţie cu privire la prelucrarea şi transmiterea datelor cu caracter personal (Anexa nr. 6); extras de cont din care să reiasă datele băncii și existența sumei care să acopere contribuția proprie; documente specifice: dovada funcționării școlii/cursurilor în acest an școlar (lista copiilor înscriși, CV-ul persoanei/persoanelor care susțin cursurile) și acte doveditoare privind spațiul în care se desfășoară cursurile (act de proprietate, de închiriere, comodat etc). În cadrul acestei etape de finanțare nu se acordă avans, finanțatorul urmând să deconteze sumele în baza documentelor justificative. Termenul limită de înregistrare la SGG-DRP a Decontului centralizator de cheltuieli și a Raportului final de activitate este 10.12.2020. Contribuția proprie a beneficiarului este de 5% din suma decontată. Pentru fiecare școală/locație unde se desfășoară cursuri de limba română, potențialul beneficiar poate solicita cel mult câte o bucată din fiecare tip de echipament (laptop, multifuncțională, video-proiector, tablă inteligentă etc).

Proiectele se adresează asociațiilor, fundațiilor și organizațiilor care organizează școli/cursuri de limba română și care doresc să se doteze cu echipamente IT (laptop, multifuncțională, multifuncțională, video-proiector, tablă inteligentă etc). Plafonul maxim acordat pentru aceste proiecte este de 10.000 lei pe școală/locație unde se desfășoară cursurile.

