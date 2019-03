Depopulare masivă în Europa, ca pe timp de război

Am prezentat, în câteva numere, moștenirea latinească din lexicul limbii române, pornind de la faptul că româna este o limbă romanică; ea continuă, la fel ca celelalte limbi romanice, latina. Înainte de a trece la alte componente etimologice ale vocabularului...

Simona Halep, nr. 3 WTA, trebuie să o învingă pe cehoaica Karolina Pliskova, nr. 7 mondial, pentru a ajunge în finala Miami Open 2019 și pentru a redobândi astfel titlul de lider WTA. Duelul între cele două sportive din semifinalele competiției are loc în...

În Suabia curățenia este una din trăsăturile naționale. Însă cândva în această parte a Germaniei nu era atât de curat, chiar din contra – localnicii aruncau liniștit toate deșeurile sub curte.

Publicaţia Frankfurter Allgemeine Zeitung comentează, în editorialul de vineri, decizia politicienei conservatoare Theresa May de a părăsi funcţia de premier al Marii Britanii după finalizarea Brexitului, informează dpa, potrivit Agerpres.

În al doilea rând, guvernele ar face bine să întărească și să sprijine calitatea și independența instituțiilor, ceea ce nu se întâmplă pe moment în mai multe state din această regiune. În țările membre ale UE unde instituțiile și statul de drept se află sub asediu în prezent, Bruxellesul ar trebui să intervină mai dur pentru a asigura respectarea standardelor comunitare.

Serbia a înregistrat de asemenea în 2018 un an bun, cu cea mai solidă creștere economică din ultimul deceniu. România și Turcia însă au avut reculuri semnificative în 2018, după supraîncălzirea economiei în anii precedenți, arată wiiw. Potrivit institutului din Viena, după creșterea de 4,2% din 2018, prognoza pentru creșterea economică a României ar fi de 2,8% în 2019 (ajustată negativ cu 0,8%), 3% în 2020 (ajustată negativ cu 0,7%), respectiv 3,2% în 2021.

Alte probleme în creștere în cele 23 de țări examinate de institutul din Viena sunt accentuarea autoritarismului, periclitarea statului de drept, interferențele în activitatea justiției și a altor instituții. De asemenea, în comparație cu Europa de Vest, SUA și Asia, regiunea nu ar fi la fel de bine pregătită educațional și tehnologic pentru a se integra într-o economie globală digitalizată. Nivelul de automatizare în estul și sud-estul Europei ar fi de asemenea mult sub media din Vest și Asia, susține studiul wiiw.

