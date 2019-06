Deputații Nantoi și Munteanu merg la întâlnire cu Kozak. Maia Sandu și Năstase nu vor participa din cauza prezenței lui Kozak în lista sancțiunilor UE

Am publicat în această săptămână (luni-joi) o serie de articole despre relaţiile dintre cele două maluri ale Prutului în perioada comunismului, încercând să le surprind printr-o cronologie a evoluţiei relaţiilor dintre Moscova şi Bucureşti în anii 1950-1989....

Nu-mi place să scriu despre Transnistria, deoarece, când încep a medita pe marginea acestui subiect, simt că ies pe contrasens. Punctul meu de vedere asupra acestei regiuni este unul anacronic și sentimental, format sub influența „Doinei” lui Eminescu care încadra neamul...

Selecționata națională a Rusiei riscă să fie suspendată de la Jocurile Olimpice de Vară din 2020 de la Tokyo, potrivit publicației britanice The Sunday Times.

Moldova are nevoie de stabilitate, iar UE are nevoie de o ţară vecină în care să fie pace. Este opinia exprimată de comisarul european pentru extindere și vecinătate, Johannes Hahn, privind constituirea unei guvernări PSRM-PDM. Oficialul european a mai spus că Bruxelles-ul va...

UPDATE // Maia Sandu nu a confirmat, dar nici nu a infirmat informația potrivit căreia Oazu Nantoi și Igor Munteanu vor participa la întrevederea cu Kozak. „Nu avem o decizie finală. Când o să o avem o să o comunicăm”, a spus lidera PAS. Politiciana infirmă însă faptul că oficialii europeni i-au recomandat să nu meargă la întrevederea cu vicepremierul Kozak, deoarece acesta se află în lista persoanelor supuse sancțiunilor din partea UE. „Oficialii europeni nu ne-au recomandat nimic, ei pot să se dea doar cu părerea”, a spus Sandu. Întrebată dacă, totuși, s-au dat cu părerea în acest caz, Maia Sandu a ținut să sublinieze: „Nu am luat nicio decizie. O să vă anunțăm”.

