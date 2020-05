Deputat: Chicu încet, dar sigur, îl întrece pe Dodon la minciuni

Constatăm a câta oară că regimul Dodon-Chicu nu este în stare să facă absolut nimic pentru această țară. Dodon este la al patrulea an de mandat și nu a reușit restituirea nici măcar a unui leu din miliardul furat. Chicu are deja șase luni de când e în funcție și nu a reuşit să anuleze contractul de concesionare a aeroportului (pe baza cererii de anulare depusă de Guvernul Maia Sandu încă în septembrie 2019). Neavând ce prezenta opiniei publice fie din cauza incompetenței, fie a existenței unui interes concret de a nu recupera banii din miliard și de a nu întoarce aeroportul statului, nu le rămâne altceva decât să acuze pe alții. Dar oamenii văd și aud indiferent de propaganda ieftină la care recurg asemenea regimului Plahotniuc.

