Deputat Constantin Codreanu: „Cer 200 de milioane de lei în Bugetul pe 2019 pentru românii de pretutindeni. Dacă vocea noastră nu va fi auzită, vom declanșa proteste energice în toate comunitățile istorice și diaspora”

Astăzi, 24 ocombrie 2018, deputatul PMP Constantin Codreanu, Președinte al Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării, a susținut la tribuna Camerei Deputaților o declarație cu privire la bugetul redus care îi revine Ministerului pentru Românii de Pretutindeni.



În intervenția sa, deputatul Constantin Codreanu a ținut să precizeze: „Domnule președinte, distinși colegi, voi aborda în declarația politică de astăzi un subiect pe care l-am evocat în repetate rânduri de la această tribună și în întâlnirile pe care le-am avut cu diverși reprezentanți ai Guvernului României.

Existența Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, care aplică politicile României în raport cu cele peste 10 milioane de români din afara granițelor țării presupune și o dimensiune bugetară adecvată. Din păcate, lucrurile stau foarte prost la acest capitol, pentru că ceva este putred în politica de la București.





Ungaria, ca să dăm un exemplu relevant din vecinătate, execută anual bugete de peste 300 de milioane de euro pentru comunitățile maghiare din jurul granițelor și diaspora, dintre care jumătate sunt utilizate în România. Ea le alocă organizațiilor celor peste 1 milion de maghiari din România circa 150 de milioane de euro anual, adică peste 700 de milioane de lei.

Comparăm această sumă cu cele 12 milioane de lei – sau circa 2,5 milioane de euro - cât reprezintă întreg bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni destinat tuturor organizațiilor celor peste 10 milioane de români din afara granițelor țării și realizăm cât de rămași în urmă suntem ca stat în politicile noastre pentru comunitățile istorice, Republica Moldova și diaspora.

Comparăm această sumă și cu cele 118 milioane de lei alocate unui număr de 18 organizații ale minorităților naționale din România, care reprezintă circa 2 milioane de persoane. Disproporțiile sunt bătătoare la ochi și deranjante. Avem un cerc vicios. Pe de o parte, Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, birocratizat și marcat de incompetență, nu-i cere Ministerului Finanțelor Publice includerea în buget a unor sume care să corespundă necesităților reale și solicitărilor organizațiilor românilor de pretutindeni. Pe de altă parte, Ministerul Finanțelor nu mărește sumele pentru că MRP nu a fost în stare să utilizeze în anul precedent toate fondurile alocate.

Anul trecut am luptat cu reprezentantul MRP care se opunea măririi fondurilor bugetare pentru românii extrafrontalieri și am convins Ministerul Finanțelor Publice să aprobe o majorare cu 3 milioane de lei. Din păcate, la rectificarea bugetară din acest an, 2 milioane dintre cele 3 au fost retrase pentru că MRP a sabotat multe proiecte importante. În plus, MRP nu a inițiat proiecte proprii suficiente, astfel încât la rectificarea bugetară să nu i se ia din puținul pe care îl avea, ci să primească fonduri suplimentare.

Dacă dorim să aplicăm prevederile articolului 7 din Constituție, trebuie să finanțăm organizațiile românilor din comunitățile istorice, să înființăm și să finanțăm grădinițe și școli românești, alte așezăminte culturale, să consolidăm mass-media românească de peste hotare, să acordăm burse de studii.

Potrivit estimărilor noastre, necesitățile reale în domeniu coroborate cu posibilitățile statului român ne-ar permite – dacă s-ar dori politic – să prevedem în Bugetul pe anul viitor cel puțin 200 de milioane de lei destinate românilor din afara granițelor țării.

În această situație fac apel către Ministrul Finanțelor Publice și către Prim-ministrul României, cât și către întreg corpul legiuitor să manifeste responsabilitate și solidaritate exemplară, ca să putem prevedea în Bugetul pe 2019 suma de 200 de milioane de lei.

Dacă e necesar, să desemnăm și un nou Ministru pentru Românii de Pretutindeni, care să debirocratizeze ministerul și să deblocheze mecanismele de sprijinire a românilor din afara granițelor țării. În cazul în care vocea noastră nu va fi auzită, vom declanșa proteste energice în toate comunitățile istorice și diaspora!”.

Timpul.md