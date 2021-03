Deputat din Platforma DA: Guvernul Grosu încă nu a luat o decizie dacă vrea să guverneze, sau nu; „Noi la figurații nu participăm”

La care Grosu a răspuns că încă nu au luat nicio decizie. Eu o să-i înțeleg politic pentru că trei luni de zile s-a isterizat populația cu anticipatele, iar acum să facem pasul înapoi ar fi foarte greu pentru ei, dar legea ne spune că nu mai putem să ne jucăm pentru că deja trei luni de zile au trecut și nu am ajuns acolo unde am vrut.

Copyright © 2006 - 2021 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

Cele mai noi ştiri de azi

Culinar.md 25 Martie 2021, ora: 06:40

Cu toate ca in ultima vreme au aparut tot felul de comentarii impotriva proteinelor, au si ele meritul lor. In timp ce o dieta bogata in proteine nu face bine sanatatii, un aport moderat de proteine in alimentatie are multe beneficii. De exemplu, masa musculara poate fi sustinuta cu ajutorul...