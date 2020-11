Deputat PAS: „Deputați din acest Parlament s-au tranzacționat de trei ori într-un an de zile”

„Noi spunem în felul următor, și continuăm această linie – am fost și suntem consecvenți – parlamentul acesta trebuie să plece”, menționează deputatul.

Igor Grosu spune că aici s-ar putea lega un dialog cu partidele din parlament, dar și cele extraparlamentare.

„Iată aici noi am putea avea subiect de discuții cu socialiștii și restul componentelor partidelor parlamentare, dar și extraparlamentare, de ce nu?, să vedem când este momentul cel mai potrivit pentru această resetare. Pentru că parlamentul este produsul sistemului mixt, pe care l-a votat Plahotniuc cu Dodon. Iar contraperformanța acestui parlamnt e că o bună parte de deputați s-au tranzacționat de trei ori într-un an de zile! Și oamenii ne cer lucrul acesta! Eu și colegii meu nu vedem cum, cu acest parlament, am putea asigura niște reforme consecvente, suport politic pentru lucruriambițioase, care trebuiesc făcute”, a spus Igor Grosu pentru Radio Europa Liberă.

