Deputat PPDA: „Opriți genocidul! Decizia de azi prin care se obligă bugetarii de a ieși la lucru este una penală”

Erodarea imaginii unui guvern, are nevoie, în mod obiectiv, de o anumită perioadă de timp. Indiferent de gafele pe care le face, învestirea unui nou guvern, generează anumite așteptări și trebuie să treacă o anumită perioadă de timp, până când oamenii vor începe să observe...

Nu mai merge asa! Am zis sa nu ma grabesc sa scriu despre subiectul asta, ca cine stie... Dar, ziua adevarului a sosit.

Am avut unul care promova calea a 4-a, astăzi a ieșit altul care promovează etapa a 4-a. Ce-i cu voi, Dodoane? Cânt ai prezentat trecerea la etapa a 4-a, te refereai la scoaterea bugetarilor la lucru pentru a suplini planul de peste 1000 de persoane infectate? Oameni, din 300 de teste care se fac zilnic în toată Republica, 300 Dodoane, 1/3 din cazuri sunt pozitive.

Ce faceți? Spuneți că suntem în stare de război împotriva pandemiei și folosiți medicii în calitate de carne de tun fără a le da armele necesare? O trădare ca-n 1992 față de ostașii noștri. Acum, în plin apogeu scoateți bugetarii la lucru. Credeți că n-o să aibă cine umple mormintele săpate de voi la Doina?

De mâine bugetarii vor ieși la lucru în condițiile în care conform aceluiași Guvern suntem în perioada de vârf a pandemiei. Chișinăul va fi aglomerat, iar răspunderea pentru toate o va suporta Guvernul care va fi demis nu de opoziție, ci de majoritatea parlamentară care va da toată vina pe situația creată și în spiritul înțelegerilor pe care le au socialiștii cu democrații de a le oferi funcția de prim-ministru. Guvernul uită de răspunderea pe care o poartă nu doar față de majoritatea parlamentară, dar și față de legi și cetățeni, or asumarea unor decizii care pot duce la contaminarea și decesul cetățenilor noștri duc la declanșarea unor dosare penale.

