Președintele Dodon s-a întors din al 5-lea concediu în acest an.

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Noul șef al Curții Constituționale din Moldova este Vladimir Țurcan, ales prin votul secret al membrilor. Țurcan, fost activist de partid cu funcții în timpul URSS, este un aliat politic al președintelui Igor Dodon și are un discurs profund anti-românesc și anti-NATO, dar...

„Am deplină încredere în profesionalismul actualei componențe a Curții Constituționale. Am încrederea că Judecătorii CC, numiți recent, vor da dovadă de caracter, corectitudine şi se vor supune doar Constituției.” comentează Bolea. Acesta a mai adăugat că ce ține de Țurcan, îl consideră ca fiind un bun profesionist cu experiență bogată.

Deputatul socialist spune că nu are nici o boală, ca să fie marginalizat, mai mult, se simte mândru că face parte dintr-o echipă unită, consolidată și profesionistă ca cea a socialiștilor.

