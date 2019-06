Deputat PSRM despre cerințele ACUM: „dă-mi-o pe fiica ta pe o noapte și îți promit că peste 3 zile mă căsătoresc cu ea”

Am publicat în această săptămână (luni-joi) o serie de articole despre relaţiile dintre cele două maluri ale Prutului în perioada comunismului, încercând să le surprind printr-o cronologie a evoluţiei relaţiilor dintre Moscova şi Bucureşti în anii 1950-1989....

Nu-mi place să scriu despre Transnistria, deoarece, când încep a medita pe marginea acestui subiect, simt că ies pe contrasens. Punctul meu de vedere asupra acestei regiuni este unul anacronic și sentimental, format sub influența „Doinei” lui Eminescu care încadra neamul...

Vara este minunată şi mult aşteptată. La fel şi ieşirile în natură. La munte, în păduri, în sate sau la mare. Ce este de făcut însă dacă începe o furtună? Cum te poţi adăposti în siguranţă? Cum îi poţi ajuta pe ceilalţi? Am aflat...

Căile ferate din Uzbekistan au comandat două noi trenuri de mare viteză de la Talgo, ca parte a unui contract de 57 milioane euro. Trenurile vor atinge 250 km/h și vor circula din 2021. Uzbekistanul are 33 de milioane de locuitori, iar țara asiatică are pe teritoriul său două superbe...

„Blocul ACUM este ca un șofer de camion, care a intrat în casa ta să înopteze! Și nu doar a înnoptat, dar are și propuneri: dă-mi-o pe fiica ta pe o noapte și îți promit că peste trei zile am să mă căsătoresc cu ea”, a adăugat deputatul PSRM.

„Sunt șocat. Din nou, ei (Năstase și Maia Sandu) insistă ca funcția de preşedinte al Parlamentului, de Prim-ministrul și, de facto, întregul Guvern să fie sub controlul lor. Iar după 3 zile, chipurile, Năstase va demisiona, cedând postul Zinaidei Greceanîi… Și dacă Andrei Năstase se va răzgândi și nu va demisiona?”, a scris Țârdea pe facebook.

