Deputat PSRM: Parlamentarii ACUM nu sunt atât de categorici ca liderii lor. Sunt dispuși să discute

Deputații ACUM sunt dispuși să discute cu PSRM, după moțiune, și nu sunt atât de categorici ca liderii lor. Asta a declarat deputatul PSRM Grigore Novac în cadrul emisiunii Fabrika de la Publika TV.

"Mâine dimineață avem întâlnire cu Dodon, vom discuta scenariile, cum vedem lucrurile şi vom discuta şi faptul că după ce a fost votată moțiunea, deputații blocului ACUM, au dorința de a discuta cu PSRM. Ei nu sunt aşa categorici ca liderii lor, dar cert este că supărarea e prea mare acum ca Sandu şi Năstase să aibă o retorică constructivă. Altă soluție decât dialogul nu există. Colegii noștri să fie atenți la declarații, declarații dure, fără substrat juridic nu sunt admise, cert este că majoritatea din bloc nu au experiență în politică, niciun mandat de deputat sau mai mulți ani să aibă maturitate să înțeleagă că tot ce se spune e ca un bumerang", a spus deputatul PSRM, Grigore Novac.

Socialistul a declarat că Sandu şi Năstase au făcut şi anterior declaraţii goale, iar acum nu este exclus că situaţia s-ar putea repeta.

"Sandu şi Năstase au făcut multe declarații care erau de fapt invers. În mai, aprilie, categorici că nu fac coaliție, dar timpul a arătat că pot face, nu exclud că situația s-ar putea repeta nu suntem categorici în declarații, ei zic azi una, peste noapte se vor calma, mâine vor analiza la rece. Nu am văzut reacțiile lor, senzația mea că îngânarea şi orgoliul îi depășea şi credeau că nu vom vota, dar noi am zis că avem soluții, alte căi legale să ajungem la scopuri legale. Să nu fie categoric căci trebuie să-ţi asumi, nu poți spune azi una şi mâine alta", a declarat Novac.

Totodată, Novac nu a exclus posibilitatea unei noi majorităţi cu blocul ACUM.

"Retorica cu binomul va fi în folclor. Din octombrie anul trecut se discuta, a avansat în campania din februarie, până am creat majoritatea, şi nimeni nu a spus că am greșit că intuiția i-a dat de gol. Acum, intuiesc că mâine iarăși vor începe tancuri, Putin, în loc să vină cu argumente. Politica e arta compromisului, dar nu se pun coarnele. Deputații PDM evident că sunt în drept să acționeze şi să voteze cum vor, în mandatul precedent, din 2016 PDM şi-a asumat guvernarea, am avut situații când PSMR a votat, cum să nu votezi proiecte sociale, nu poți să nu votezi. Că va fi o nouă majoritate cu un alt format cu blocul ACUM, noi nu suntem categorici, radicali, un dialog e necesar, acest dialog nu trebuie de întins prea mult", a afirmat Grigore Novac, citat de Publica TV.

De precizat că în ajunul dezbaterii moțiunii de cenzură în Parlament, mai mulți reprezentanți ai blocului ACUM au declarat că în cazul în care Guvernul Sandu va fi demis, dintre PSRM, PAS și PPDA nu va mai putea exista nicio colaborare.

Amintim că Parlamentul, cu votul a 63 de deputați PSRM și PDM, a votat azi moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Sandu. Astfel, premierul urmează să-i prezinte lui Dodon, în termen de trei zile, demisia Executivului.

