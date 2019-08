Deputat român care a susținut fanatic alianța ACUM-SRPM: Asocierea pe termen mai lung la guvernare cu PSRM este TOXICĂ pentru blocul ACUM

Președintele Dodon s-a întors din al 5-lea concediu în acest an.

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

„O coabitare pe termen lung în actuala configurație a Parlamentului, în care ACUM are doar 24 de voturi din 101, este riscantă. Așteptările cetățenilor legate de reforme rapide în justiție și lupta anticorupție sunt foarte mari și vor fi greu de îndeplinit pe termen scurt. Cu toate intențiile bune pe care le au partenerii noștri din PPDA și PAS, este clar că se vor lovi de un Partid al Socialiștilor care, mimând colaborarea, va încerca să frâneze schimbarea care nu-i avantajează. Mă tem că din acest joc cei care vor deconta cel mai mult vor fi tocmai cei care încearcă cu adevărat să facă reforme, nu cei care le frânează. Asocierea pe termen mai lung la guvernare cu PSRM este toxică pentru blocul ACUM. Dodon și socialiștii nu au ieșit din paradigma partajării instituțiilor, iar greșelile din perioada Filat nu mai trebuie repetate!”, a mai spus deputatul român.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)