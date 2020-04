DEPUTAT: „Voi depune un DENUNȚ PENAL referitor la presiunile regimului Dodon asupra judecătorilor CCM”

Având în vedere comunicatul Procuraturii Generale pe jumătate fals și plin de etichetări politice la adresa celor care-l critică pe Dodon (nici pe timpul lui Harunjen nu țin minte un astfel de limbaj politic din partea Procuraturii Generale!), voi formula și voi depune în zilele următoare un denunț penal cu privire la informațiile pe care le dețin și care se referă la presiunile enorme pe care exponenții regimului Dodon le pun pe judecătorii Curții Constituționale.



În discuția telefonică avută ieri cu un reprezentant al Procuraturii Generale, i-am spus următoarele:

1) Deși informația referitoare la filajul judecătorilor Curții Constituționale, cât și alte lucruri care se fac în privința lor, este sigură și am primit-o din două surse diferite, nu pot divulga numele persoanelor care mi-au adus la cunoștință această informație. Deoarece nu am permisiunea lor. Și chiar dacă aș avea-o, mă voi gândi înainte de a face ceva, or înțeleg foarte bine riscurile la care îi supun: persecutări politice, dosare penale, eliberarea de la locul de muncă etc.

2) Este de neînțeles de ce Procuratura Generală atrage atenția, în primul rând, la declarațiile unui lider de partid și ale unui deputat din Parlamentul țării, dar nu reacționează la declarațiile cu mult mai grave ale Președintelui Igor Dodon precum că, de exemplu, Șor, Candu și Plahotniuc ar controla Curtea Constituțională. Sunt totuși declarații ale unui Președinte de țară, deci ele trebuie verificate întâi de toate.

3) Procuratura Generală, dacă vrea să investigheze la modul real situația în jurul judecătorilor Curții Constituționale, ar trebui să se autosesizeze și să verifice, de exemplu, bazele de date ale instituțiilor statului pentru a vedea dacă au fost cumva acestea accesate în raport cu judecătorii Curții Constituționale. În loc de asta, Procuratura Generală a preferat să ne atace utilizând un limbaj specific nu unui organ de drept, ci unui partid politic.

Încă din primele zile ale instalării lui Alexandru Stoianoglo în funcția de Procuror General, am spus că, pentru a trage concluzii dacă este independent sau nu, vom vedea în funcție de progresul procurorilor pe cele mai importante dosare. De exemplu, ”Furtul Miliardului”, ”Laundromatul Rusesc”, ”Bahamas”. Și multe altele. Din păcate, deoarece cam toate sunt puse ”la murat”, am tot mai multe indicii că Procuratura Generală îşi pierde independenţa decizională (dacă a avut-o) şi face tot mai evident partizanat politic în detrimentul misiunii supreme pe care o are – să facă dreptate și să aplice legea în mod egal față de toți.

Sergiu Litvinenco / Facebook.com