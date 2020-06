Deputata Arina Spătaru, infectată cu Covid-19: „Am febră, am dureri de cap și frisoane”

Deputata Arina Spătaru din fracțiunea Platformei DA s-a infectat cu Covid-19. Testul ce confirmă infecția a fost realizat ieri, 6 iunie. Anuțul a fost făcut de către deputată pe pagina personală de facebook.

Astfel, Arina Spătaru este al treilea deputat testat pozitiv pentru coronavirus.

„În fiecare zi mi-am măsurat febra, mi-am monotorizat organismul și am făcut tot ce trebuie să facă o persoană aflată în autoizolare la domiciliu. Joi noaptea, când s-au împlinit 14 zile mi s-a ridicat febra. Primul lucru pe care l-am făcut vineri dimineața a fost testul la Covid-19, care s-a demonstrat astăzi a fi pozitiv”, a declarat Arina Spătaru în live-ul realizat.

„Eu am febră, am dureri de cap, am frisoane și, deocamdată, asta e tot. Presupun că m-am infectat la Parlament”, a mai adăugat parlamentara.

Amintim că primul deputat infectat cu Covid-19 a fost Eugeniu Nichiforciuc din cadrul fracțiunii PDM, acesta fiind testat pozitiv pe data de 20 mai curent, împreună cu soția sa.