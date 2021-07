Deputata socialistă Alla Darovannaia este obligată de instanță să-și ceară scuze de la Ala Nemerenco

Stimate domnule Renato Usatii, cu mare reținere folosesc sintagma „stimate”, dar voi fi politicos în continuare. Am urmărit cu multă atenție declarația dumneavoastră...

Preşedintele Belarusului, Aleksandr Lukaşenko, aflat sub presiune din cauza sancţiunilor dictate de Uniunea Europeană, a cerut marţi sprijin suplimentar din partea Rusiei, în...

Satul Zaluceni din raionul Florești are propriul său drapel și stemă. Președinta țării, Maia Sandu, a semnat decretul în acest sens, transmite Știri.md.

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

„În data de 22 iunie 1941, Armata Română avea să treacă Prutul cu un singur scop, iar acela nu era dobândirea de noi teritorii: eliberarea de sub ocupația...

Am intrat în anul 2012 în care comemorăm bicentenarul răpirii Basarabiei de către ruşi, eveniment care a marcat şi încă marchează destinul poporului nostru, prin faptul că...

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Moto: Într-o emisiune tv, un grup de comentatori politici discută subiectele care devin la modă în fiecare an la Chişinău, în august, în ajunul Zilei Independenţei R. Moldova: minorităţile neintegrate, limba, istoria, Transnistria, Găgăuzia ş.a.m.d. Recunoscându-se...

Nordul Italiei se confruntă cu noi inundații. În urma acestora au dus și la alunecări de teren și pagube materiale. În plus, mulți oameni au rămas blocați în propriile locuințe, după ce casele le-au fost parțial acoperite de bolovanii aduși de ape, informează B1 TV.

Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a obligat-o pe actuala deputată Alla Darovannaia personal să dezmintă și să facă public informațiile răspândite de aceasta la conferința de presă din luna februarie curent, care a fost organizată și susținută la sediul Parlamentului, și de asemenea, informațiile care au fost publicate și răspândite pe pagina sa oficială de Facebook, care vizează reclamanta, ca fiind defăimătoare, false și constituie relatări cu privire la fapte și să-și exprime public scuzele.Potrivit deciziei, deputata Alla Darovannaia este obligată să dezmintă informația în același mod în care a fost răspândită – în conferință de presă organizată în sediul Parlamentului, cu invitarea tuturor reprezentanților, inclusiv și a mass-mediei, cu publicarea textului dezmințirilor pe pagina sa oficială de Facebook.Deputata mai este obligată să înlăture de pe pagina sa de Facebook toate postările cu referire la Ala Nemerenco.De asemenea, aceasta urmează să plătească 20 de mii de lei cu titlu de prejudiciu moral și va acoperi toate cheltuielile de judecată suportate.Ala Nemerenco a afirmat că banii vor fi oferiți la patru copii orfani minori de care are grijă o doamnă cu Inimă Mare, deși dumneaei este în vârstă.

În fiecare an, la data de 12 iunie, este marcată Ziua mondială împotriva exploatării prin muncă a copiilor.

Solstiţiul de vară are loc anul acesta luni, la ora 06:32, ziua de 21 iunie fiind cea mai lungă din an şi marcând începutul verii astronomice. Durata zilei va fi de 15h 32m, cea a...

Era liberei circulații a transformat totul, de la securitatea și locația muncii până la prețurile din magazine, scrie The Financial Times într-o analiză în care...

Robert Downey Sr., cineast cunoscut pentru titluri ca „Putney Swope” şi „Boogie Nights” şi tatăl actorului Robert Downey Jr., a murit la New York, pe 7 iulie, la...

