Deputatul ACUM, Radu Marian, îl atacă sub centură pe Țîcu: „ Când noi trebuia să votăm noul Guvern și Parlament, dl Țîcu, pur și simplu a DISPĂRUT”

Deputatul blocului ACUM, Radu Marian, a oferit un interviu postului de radio Europa Liberă unde l-a atacat fără menajemente pe istoricul Octavian Țîcu.

Europa Liberă: Dle deputat, această coaliție PSRM-ACUM are o majoritate covârșitoare în Parlament, dar asta nu înseamnă că nu apar fisuri atunci când trebuie să decideți o problemă sau alta cum să fie rezolvată. Un coleg de-al Dvs., dl Octavian Țîcu, recent a spus că e prea puțină transparență sau că se iau decizii când unii deputați din această coaliție nici nu știu ce s-a decis, cine a hotărât, de ce a hotărât.

Radu Marian: „Da, eu am văzut declarațiile dlui Țîcu. Ce pot să vă spun? Eu pot să spun multe despre comportamentul său pe care îl are cu colegii deputați din Blocul ACUM, dar n-o să vorbesc despre ele acum. Ceea ce vreau să spun este că, dacă toți deputații din Blocul ACUM ar fi decis ca dl Țîcu să rămână îngeri și nepătați, astăzi încă am fi fost sub regimul lui Plahotniuc.

Eu țin minte acea săptămână crucială în care noi trebuia să votăm noul Guvern și Parlament, dl Țîcu, pur și simplu, a dispărut, nu puteam să-l găsim la telefon, nu puteam să-l întrebăm unde se află, să ne spună și nouă părerea, pentru că era un moment crucial pentru țară și nu am putut să-l găsim. Și atunci, aceste nemulțumiri ale lui eu le înțeleg, respect opinia lui, dar cred că era mai bine ca el să ni le transmită în privat.



Eu văd o problemă în această abordare, în a veni în public și a face acuzații față de propriii colegi. Eu, de exemplu, nu a avut dânsul nimic împotrivă spre a fi votat vicepreședinte la o comisie de către colegii de la socialiști și atunci nu înțeleg... Lucrurile nu sunt atât de albe și negre așa cum par.”



Declarații bizare despre șeful SIS

Europa Liberă: La SIS că ar fi ajuns, la armată, în fruntea Armatei Naționale, la Moldova-Gaz și lista poate fi continuată.

Radu Marian: „Bine, dacă să luăm așa, atunci reiese că cumva majoritatea puterii e acaparată de Blocul ACUM, pentru că are 7 din 9 ministere. Deci, bine, e clar că cumva ministerele oricum sunt funcții politice, da? Dacă vorbim de SIS, deci directorul SIS a fost instalat în baza foarte multor recomandări de la instituțiile internaționale, inclusiv din Vest. (N. red. - Inclusiv din Vest? Au mai fost și din alte părți din Orient?) Deci nu știu dacă poate merge vorba despre cedarea acestei instituții lui Igor Dodon, pentru că nu a fost așa.”