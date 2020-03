Deputatul Igor Munteanu: „Să bați medalii pentru a proslăvi armata sovietică în toiul stării de urgență, e josnic”

Deputatul menționează că în luna mai vom comemora victimele regimului sovietic, „ale unui regim, care a uitat să plece acasă după război”. „Este vorba de un regim xenofob, care continuă să fie adulat de Kremlin și ținut sub ocrotirea și pomana unui regim marionetă la Chișinău, înviat de o propagandă minciunoasă. Cei care bat medalii în memoria ocupației sovietice ar trebui să știe că josnicia nu va fi uitată. Rușine!” a conchis deputatul.

„De ce guvernele din RM nu obișnuiesc să comemoreze tragedia lor, prieteni? Astăzi, în Republica Moldova, încă mai avem alături de noi câteva mii de supraviețuitori ale acelor vremuri cumplite. Să se știe că acestor supraviețuitori ai regimului de ocupație sovietică nu li s-au achitat toate despăgubirile prevăzute de legislație pentru casele confiscate și averea prădată. Lor nu li s-au restituit pământurile ocupate sub amenințarea cu arma. Nu li s-au achitat prejudiciile pentru munca forțată în Siberia sau în minele de cărbune din Donețk și Kuzbas, sute de mii de tineri basarabeni fiind trimiși la reeducare imediat după încheierea războiului. Pe ei de ce nu-i comemorați oficial?”

