Deputatul Iurie Reniță „Am primit asigurări că vom avea o majoritate favorabilă la CC, doar dacă votăm ambele candidaturi - Manole și Țurcan”

Declarația aparține deputatului din blocul ACUM Iurie Reniță și a fost făcută în cadrul unu amplu interviu pentru un blog de la Chișiău. Deputatul a ezitat să divulge cine a oferit aceste garanții și care era natura acestora.



„Toți cei care l-am votat, fără vreo diferență purtăm răspundere pentru Vladimir Țurcanu. În egală măsură purtăm răspundere pentru acest eșec lamentabil, pe care, cu profund regret, nu am fost în stare să-l anticipăm. Îmi asum și eu acest regretabil fiasco, dar nu înainte de a deschide o paranteză din ajunul votului, fără a mă justifica. Eram 3-4 deputați indeciși până în ultima clipă, dacă vom vota candidatul socialist, Vladimir Țurcan. În cadrul unei micro-ședințe ad-hoc am fost asigurați că vom avea o majoritate favorabilă la Curtea Constituțională, doar dacă votăm ambele candidaturi – Manole și Țurcan. În aceste circumstanțe, am acceptat propunerea respectivă.



Eram siguri că la Curtea Constituțională va exista o majoritate favorabilă, iar viitorul președinte va fi o persoană neafiliată partinic. Intervenția mea publică a fost o reacție firească la un caz extraordinar, în care speranțele și strădaniile noastre s-au ruinat imediat.



Același sentiment de rușine, dar și de decepție, le-am trăit și zilele acestea. Cum altfel pot fi tratate solicitările lui Dodon către americani de a «recunoaște pe plan internațional neutralitatea permanentă a Republicii Moldova», dar cu trupe militare rusești pe teritoriul nostru! Și aceasta vine de la persoana care declară zilnic, sus și tare, că noi nu trebuie să facem geopolitică, ci să ne preocupăm exclusiv de «bunăstarea poporului».

în carul aceluiași interviu deputatulIurie Reniță a recunoscut că mulți dintre noi deputații ACUM nu „încă o suficientă pregătire parlamentară și administrativă, de aceea, în unele cazuri, suntem într-o defensivă evidentă în comparație cu socialiștii lui Dodon sau democrații lui Plahotniuc. ”

La rândul său, și Igor Dodon a recuoscut că modul prin care au fost alesi judecatorii la Curtea Constitutionala a fost o greseala.: "Nu socialistii au ales presedintele CC, nu poate fi o intelegere. Au fost inaintate persoane de parlament, persoane politice, care in opinia mea a fost o greseala. Cei care au castigat concursul la parlament, trebuiau inaintat. Domnul Turcan este un profesionist. Eu vorbesc acum de abordare. Daca s-a facut concurs, trebuiau sa fie numiti cei care au castigat concursul. Daca au luat decizia partidele ca vor sa inainteze politic, au inaintat, mai departe nu au ce se implica si sa ceara demisii. Trebuiau sa se gandeasca atunci cand i-au votat la prima etapa."



Timpul.md