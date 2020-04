Deputatul PDM Vitiuc, cu trei DOSARE PENALE și cu o datorie de 1 milion de euro! „Nici nu le pot numi învinuiri...”

Dumitru Rusnac, un om de afaceri din Bălți, îl acuză pe deputatul PDM Vladimir Vitiuc că i-ar fi dator cu aproape un milion de euro. Businessmanul a anunțat despre aceasta pe contul său de Facebook. Mai mult, s-a aflat că pe numele parlamentarului ar fi intentate trei dosare penale pentru șantaj, răpirea unei persoane și organizarea unei grupări criminale.

„Vladimir Vitiuc îmi datorează aproape 1 milioane de euro. Cine poate să-mi dea un sfat, cum aș putea să-mi recuperez banii. O parte din acești bani sunt gata să-i donez orașului Bălți. Nu glumesc sunt gata să mă impart. Am fost la procuratură și am încercat să depun mărturii pentru a deschide un dosar penal pentru escrocherie, dar mi-au spus că există deja 3 dosare penale pe numele lui Vitiuc pentru șantaj, răpirea unei persoane și organizarea unei grupări criminale. Aceste dosare au legătură Exim Bank. Din păcate, deja de un an ele se prăfuiesc pe raft”, a scris Dumitru Rusnac.



Conform datelor prezentate în dosar, deputatul Vladimir Vitiuc, împreună cu fostul șef adjunct al Inspectoratului General al Poliției, Gheorghe Cavcaliuc, ar fi stat în spatele cumpărării fictive atât a bancii EximBank, cât și a datoriilor clienților față de instituția financiară, scrie Nordnews.md.

Loading...

Potrivit sursei citate, scopul tranzacției ar fi fost obținerea prin mod fraudulos a datoriilor prin implicare companiilor de colectare. Pentru a confirma cele scrise, omul de afaceri a atașat și rezultatele testului poligrafic (detectorul de minciuni).

Contactat de Deschide.md, parlamentarul Vladimir Vitiuc a negat cele incriminate.

„Nici nu le pot numi învinuiri. Sunt niște povești pe care cineva încearcă să le folosească pentru a mă discredita”, a punctat deputatul.