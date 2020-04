Deputatul socialist Novac ar fi obținut peste 2 MILIOANE DE LEI la „evenimente de familie”?

UPDATE: 14:59 După ce a fost publicată știrea, deputatul Grigore Novac ne-a telefonat și a precizat că în suma totală de 100 de mii de euro nu au fost incluse doar „evenimente de familie”, dar și bani care i-ar fi agonisit înainte de a deveni parlamentar.

„În borderourile pe care le eliberează ANI-ul nu sunt specificate toate posibilele venituri pe care le are un cetățean. În anii precedenți, banii munciți la fel au intrat în categoria „evenimente de familie”. Aici nu se referă doar la nunți, cumetrii. Și până a deveni deputat am muncit și am declarat acești bani. Acești bani nu îmi aparțin doar mie, dar tuturor membrilor familiei mele”, a prezicat Novac.

Grigore Novac, deputat din Partidul Socialiștilor, a obținut 250 000 de ruble, 15 500 USD și 83 000 euro de la evenimentele de familie pe care le-a organizat pe parcursul mai multor ani, potrivit declarației de avere și interese personale publicată de către Autoritatea Națională de Integritate ,depusă în anul 2019. În total, suma ajunge la peste 100 de mii de euro.

„Nu este vorba doar de un eveniment. Aceste au fost trecute din anul 2018. Doar pentru un an se fac decalarații pe venit, ulterior se transformă în economii. Am avut mai multe evenimente. Au fost zile de naștere, cununie, nuntă, mai multe am avut. Au fost cadouri pe care le-am primit”, justifică Novac, solicitat de tv8.md, la subiect.