Deschide.md: Veaceslav Platon mituiește magistrați pe capete ca să iasă la libertate

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Reocuparea Basarabiei la sfârşitul lunii august 1944 a însemnat reintroducerea terorii în ţinut. De această dată, pe lângă deportări, rusificare, colectivizare etc.,...

Mihai Eminescu are pentru mulţi o imagine asemeni luceafărului din poezia cu acelaşi nume-rece, distant faţă de ceea ce se petrecea în veacul său, căutând iubirea eternă etc....

Am intrat în anul 2012 în care comemorăm bicentenarul răpirii Basarabiei de către ruşi, eveniment care a marcat şi încă marchează destinul poporului nostru, prin faptul că...

Am citit cu mult interes această erupție de creativitate a deputatului Bolea. Dacă sesizarea dată nu ar fi avut antetul parlamentului și nu ar fi fost semnată, aș fi crezut că asistăm la o farsă.

În timp ce unii antreprenori se plâng, alții numără banii. În perioada pandemiei, apicultorii din Republica Moldova vând mierea cu tonele, mai exact o exportă. Dacă acum un an, prisăcarii găseau cu greu o piață de desfacere, acum, produsele apicole, sunt la mare...

Un alt dosar în care figurează fostul deputat vizează sustragerea câtorva sute de milioane de lei din conturile companiilor „Moldasig” și „Alliance Insurance Group”. Pe 12 decembrie 2017, Platon a fost condamnat la 12 ani de închisoare în acest dosar, hotărârea fiind menținută de Curtea de Apel pe 14 decembrie 2018, care i-a extins pedeapsa cu încă un an.

Amintim că, la 20 aprilie 2017, Judecătoria Chișinău, cu sediul la Buiucani, a dispus condamnare lui Veaceslav Platon la 18 ani de pușcărie pentru furt în proporții deosebit de mari de la Banca de Economii. La 18 decembrie a aceluiași an, Curtea de Apel Chișinău a menținut hotărârea primei instanțe, iar la 14 noiembrie 2018, CSJ a dispus aceeași măsură. În rezultatul acestor decizii, procuratura a confiscat de la Platon 800 de milioane de lei, bani care ar fi fost sustrași din sistemul bancar.

Conform surselor Deschide.MD, fostul deputat le-ar fi plătit sume colosale magistraților de la CSJ și Curtea de Apel care i-au examinat cazul. În ianuarie a acestui an, Platon a obținut ceea ce-și dorea – casarea dosarului, așa că, potrivit unor oameni din sistemul judecătoresc, ale căror nume nu le putem dezvălui, acesta s-a apucat de „rezolvat” celălalt dosar, în care este acuzat de delapidarea fondurilor din sistemul bancar, inclusiv BEM.

Un copil este obligat sa plateasca pentru o greseala teribila a mamei sale. KangKang, in varsta de 15 luni, din China, s-a nascut cu o fata dubla, iar presa locala l-a numit „copilul cu...

Am stat de vorbă cu specialiști în economie, politică externă, sănătate, societate și urbanism despre cum va arăta lumea, dar mai ales viața fiecăruia dintre noi, după pandemia de...

O fermă de flori din Olanda a scris un mesaj special în lanul de lalele pentru turiștii care în acest an nu pot vizita celebrele plantații din Țările de Jos, din cauza pandemiei de...

Mitropolitul Chișinăului și al Întregii Moldove, Vladimir, pe numele său Nicolae Cantarean, are cetățenia Federației Ruse, scrie într-un decret emis de administrația Putin....

