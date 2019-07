Descoperire cosmică: aceasta e cea mai veche stea din Univers

...Îmi amintesc de inundațiile din iulie 2010: am fost la Nemțeni, apoi la Obileni în chiar ziua când apele amenințau să treacă șoseaua care leagă aceste două sate. S-a scris și s-a vorbit mult despre acele zile dramatice, pline de – nu exagerez! – eroismul unora și lașitatea...

Bucureşti, cu un salariu mediu net lunar de 3.684 de ron şi Cluj, cu 3.115 ron, conduc topul celor mai bine plătite judeţe din ţară, iar Vrancea este singurul judeţ unde salariul mediu este sub 2.000 de ron, adică 1.999 ron, arată un studiu privind piaţa muncii în 2018 realizat de...

Au mai fost scandaluri, certuri, ameninţări mai puţin voalate. Dar ceea ce publică azi publicaţia britanică Mail On Sunday chiar este fără precedent şi ridică întrebări extrem de grave, pe măsura acuzaţiilor teribile aduse administraţiei Trump şi preşedintelui SUA personal...

Descoperirea ei schimbă ceea ce credeau aceștia înainte – anume că stelele bătrâne sunt mari, departe de tot de galaxia noastră și, cel mai probabil, moarte. Tocmai de aceea, cercetătorii cred că multe alte stele precum 2MASS J18082002–5104378 B – bătrâne, mici și slabe – ar putea fi mai apropiate de noi decât am crede.

Steaua aceasta bătrână este foarte mică, având doar 10% din masa Soarelui. „Nu am descoperit niciodată o stea cu o masă atât de mică și care să fi făcut atât de puține grame de metale”, a explicat astrofizicianul Andrew Casey, de la Universitatea Monash din Australia.

Ele se formau în inima primelor stele, care – atunci când mureau – eliberau tot acel metal în spațiu, unde alte stele îl captau când începeau să se formeze. Astfel, generațiile noi de stele au început să fie din ce în ce mai bogate în metale. Însă 2MASS J18082002–5104378 B are cel mai mic nivel de metale din orice stea descoperită până acum de oameni.

