Descoperire de senzație în Egipt: arheologii au găsit un mormânt 'incredibil'

O echipă internaţională de cercetători a găsit dovezi conform cărora denisovanii s-au încrucişat cu oamenii moderni în Asia de Sud-Est mai recent decât s-a crezut anterior. Grupul a oferit o prezentare a simpozionului din acest an al American Association of Physical...

"Picturile şi inscripţiile din camera unde se crede că a fost înmormântat Osiris detaliază călătoria în viaţa de apoi, Apusul şi Răsăritul", a explicat ministrul. El consideră această construcţie ca fiind cel mai vechi şi mai frumos edificiu din Egiptul antic: "este unic, nu există ceva identic", a punctat el. Aceasta era o clădire secretă care a fost construită cu 13 metri sub nivelul deşertului. Turiştii o vor putea vizita în două luni, a adăugat el.

