Descoperire neașteptată: Lista legumelor care îngrașă

Legumele sunt necesare pentru că au toţi nutrienţii de care avem nevoie zilnic. Medicii şi nutriţioniştii le recomandă cu încredere, însă dacă vrei totuși să slăbești, trebuie să eviţi anumite legume, care au destul de multe calorii.



Deşi nu mulți știm asta, legumele albe au şi ele destul de multe calorii.

Ţelina, rădăcina de pătrunjel sau păstârnacul au aproape la fel de multe calorii precum cartoful. Nu spun, sunt sănătoase, dar dacă vrei să slăbești nu le include în dietă. Evită-le chiar dacă le consumi crude în salată.





În cadrul unui studiu, oameni de știință au încercat să descopere care sunt legumele care ne îngrașă sau, din contră, ne ajută să slăbim.

În timp ce o porţie în plus de spranghel, spanac, broccoli, varză şi castraveţi duce la o scădere în greutate în decursul a patru ani. Timp de patru ani, participanţii la studiu au slăbit câte un kilogram pe an, când au mâncat porţii în plus din aceste legume.

Contrar, legumele care conţin amidon, precum : porumb, mazăre, cartofi, dovleac, zuchinni adaugă la cântar, un kilogram şi jumătate pentru fiecare porţie servită, în patru ani. Fasolea îngraşă şi ea, mai ales cea uscată. Fasolea are multe beneficii, dar are şi multe calorii, aproximativ 100 de grame de fasole are aproape 200 de calorii. Dacă mănânci fasolea preparată sub formă de ciorbă, chiar dacă nu adaugi carne, dublezi numărul de calorii, deoarece pe lângă fasole se adaugă de obicei şi alte legume. Fasolea bătută este bună, însă doar cu puţin usturoi, fără ceapă prăjită, scrie secretele.com.

