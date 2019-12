Descoperire surprinzătoare: O specie umană străveche a fost supraviețuit mult mai mult decât se credea

O ruda straveche a omului modern a supravietuit pana nu cu asa de multa vreme in urma in sud-estul Asiei, arata un studiu recent. E vorba despre Homo erectus, care a aparut acum 2 milioane de ani, prima specie exclusiv bipeda.

Cercetarea, publicata in jurnalul Nature, arata ca Homo erectus a reusit sa supravietuiasca pana acum circa 100.000 de ani pe insula indoneziana Java. Peste tot era deja de multa vreme disparut, arata BBC.

Prin urmare, primii oameni moderni au fost contemporani cu el.

Aceasta concluzie reiese in urma studiului unor oase, printre care si doua cranii, gasite in anii 30, langa raul Solo, in centrul insulei. Numai ca, de-a lungul vremii, acestea au fost datate gresit. Data fiind vechimea lor si conditiile in care au stat, au fost greu de datat inca de la inceput. Cercetatorii s-au aplecat asupra lor recent si au conchis ca varsta acestora este de 108.000 - 117.000 de ani.

Cu alte cuvinte, sunt cele mai noi oase de Homo erectus gasite vreodata. Descoperirea duce si la o alta concluzie: Homo erectus a supravietuit pe insula Java peste un milion de ani.

Cum mai multe oase de Homo erectus au fost gasite in acelasi loc, apartinand mai multor indivizi, se poate vorbi chiar despre o moarte in masa, care e posibil sa fi avut legatura cu eruptia unui vulcan.

Pe insulele vecine, Homo erectus s-a adaptat, reducandu-si din dimensiuni, asa aparand, de exemplu, Homo floresiensis sau Homo luzonensis. Cel mai probabil, a devenit mai mic din cauza lipsei resurselor. Asta nu a fost insa cazul pe insula Java.

Pe Java, Homo erectus masura intre 1,52 - 1,82 metri, fiind astfel comparabil cu Homo erectus din Africa sau de oriunde altundeva.

De mentionat e faptul ca in Africa, Homo erectus a disparut in urma cu 500.000 de ani, iar in China in urma cu 400.000 de ani.