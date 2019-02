Descoperirea care poate rescrie o teorie în astrofizică. Cât trăiesc de fapt stelele bătrâne?

Niciodată nu m-a mulțumit această separare între omul credincios, cel care crede, și omul religios, cel care are și o viață cultică.

Faptul că, în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 24 februarie, candidaţii pe circumscripţii vorbesc doar despre rezolvarea problemelor locale: drumuri, canalizare, parcuri, curți, utilităţi etc. este la fel de ironic, cât e şi firea lucrurilor.

Nu-mi place să scriu despre Transnistria, deoarece, când încep a medita pe marginea acestui subiect, simt că ies pe contrasens. Punctul meu de vedere asupra acestei regiuni este unul anacronic și sentimental, format sub influența „Doinei” lui Eminescu care încadra neamul...

În Congresul SUA a fost publicata in forma actualizata proiectul de lege „În apărarea securității americane împotriva unui actelor de agresiune ale Kremlinului”, care prevede introducerea de sancțiuni suplimentare împotriva Rusiei.

Ultima zi de iarnă vine cu soare și o vreme primăvăratică. Precipitațiile s-au oprit, iar soarele își face apariția printre cei câțiva nori de pe cer. Vremea se încălzește ușor și temperaturile nu scad sub zero grade. Maxima zilei se va înregistra la amiază...

Am arătat în numărul precedent că româna, la fel ca celelalte limbi romanice, a moștenit din latină aproximativ 2000 de cuvinte-bază. Dacă ținem seama de felul cum s-au transmis aceste cuvinte diverselor limbi romanice, constatăm că aproximativ 500, adică o pătrime, au...

Acum, comunitatea ştiinţifică va dori să vadă dacă existenţa sistemului binar poate explica şi comportamentul altor gigante roşii. „Credem că multe stele trăiesc singure, dar ar trebui probabil să ne schimbăm ideile”, a explicat Leen Decin, autoarea principală a studiului de la Catholic University of Louvain. „Este probabil ca stelele cu pereche să fie mai comune decât credeam anterior”, a conchis aceasta.

Studiul, care a fost publicat pe 25 februarie în jurnalul Nature Astronomy, arată că aceste stele pierd masă într-un ritm mai lent decât s-a considerat anterior. Vântul stelar nu este mai puternic decât de obicei, dar este afectat de o stea-pereche ce nu a fost observată până acum, o stea care orbitează giganta roşie. Faptul că acest proces este mai lent decât se aştepta are un impact major asupra cunoaşterii aspectelor ultimei părţi a vieţii stelelor. O consecinţă a descoperirii este aceea că stelele gigantice masive au nevoie de mai mult timp pentru a elimina materialul din interior, ceea ce afectează îmbogăţirea mediului interstelar şi prin urmare a evoluţiei chimice a galaxiilor.

Cercetătorii de la 14 instituţii ştiinţifice, printre care Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), au detectat existenţa unei interacţiuni binare care nu a fost până acum observată de comunitatea ştiinţifică. Acest nou studiu oferă o explicaţie alternativă pentru rata rapidă de pierdere a masei despre care s-a crezut că are loc la sfârşitul vieţii multor stele gigantice, scrie Science Daily.

