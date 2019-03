Descoperirea din Nil care demonstrează, după 2469 de ani, că Herodot avea dreptate. Ce au găsit arheologii

Rusul care a murit din cauza exploziei unei bombe artizanale pe care o asambla într-un apartament din Kiev, se afla pe lista urmaritilor generali sub suspiciunea de ucidere a unui șofer al serviciului BlaBlaCar, a declarat Iaroslav Antoniak, consilier al șefului Serviciului de Securitate...

Am prezentat, în câteva numere, moștenirea latinească din lexicul limbii române, pornind de la faptul că româna este o limbă romanică; ea continuă, la fel ca celelalte limbi romanice, latina. Înainte de a trece la alte componente etimologice ale vocabularului...

Florin Piersic dezminte că are probleme de sănătate, cu atât mai mult cu cât ar fi fost la spital. ” Eu mai am de gând să trăiesc bine”, a declarat marele actor, pentru Observator. În vârstă de 83 de ani, Florin Piersic a ținut să spună că este...

Vă invităm să urmăriți prestaţiile unora dintre cei mai valoroți artişti de jazz de talie internațională la ed. a VII-a Jazz’n Chișinău International Festival, care va avea loc la 16-19 aprilie 2019 in Chișinău, Tiraspol, Soroca, Taraclia.

Arheologul Alexander Belov a scris și o carte despre această descoperire uimitoare - Ship 17: a Baris from Thonis-Heracleion (n.r. Nava 17: o baris din Thonis-Heracleion), care va fi publicată luna aceasta. Arhitectura nautică a acestei epave este atât de apropiată de descrierea lui Herodot încât s-ar putea să fi fost construită chiar în șantierul naval pe care l-a vizitat Herodot, se arată în carte.

„Nu am realizat că Herodot avea dreptate până să descoperim această epavă. Însă ce am găsit se potrivește exact cu descrierea făcută de Herodot”, a dezvăluit Dr. Damian Robinson, directorul centrului de arheologie maritimă al Universității Oxford.

În secolul al V-lea înainte de Hristos, istoricul grec Herodot a vizitat Egiptul și a fost impresionat de navele neobișnuite de pe râul Nil. De altfel, a dedicat 23 de rânduri din „Historia”, prima mare istorie narativă a lumii antice, descrierii în detaliu a arhitecturii acestor „baris”, cum au ajuns să fie cunoscute, scrie The Guardian.

