Despre cultură – de bine

Moto: „Este timpul să luăm apărarea Românismului în propria lui țară. Căci, numai câțiva ani încă, dacă spiritualitatea lui se va confunda cu demagogia, toată puterea educativă a acestei spiritualități va fi compromisă” (C. Rădulescu-Motru)

Pentru mine contează mult și faptul că la acest târg de carte sunt invitați, an de an, și autorii tineri. Care nu trebuie să aștepte să treacă de cincizeci de ani ca să li se recunoască rezultatele de către Ministerul Culturii sau de către alte structuri oficiale.

La ICR Istanbul s-au tradus foarte multe texte literare de către grupul de translatori organizat de instituție. I-am cunoscut și am văzut antologiile lor de proză. Ba mai mult, l-am cunoscut pe Abdulah care a învățat românește la cursurile gratuite organizate acolo.

Târgul de carte din Istanbul e uriaș. Iar drumul până acolo e nesfârșit. Dar simți prezența literaturii române acolo și asta e mare lucru. Discuțiile cu cei prezenți la evenimente au fost utile, am putut împărtăși opinii cu scriitorii turci, am putut afla cum funcționează la ei piața editorială, care sunt preocupările traducătorilor. Mai pe scurt, a fost foarte bine.

Cum vă spuneam, cu câteva săptămâni în urmă, am fost la Istanbul, dar nu doar în excursie, ci ca participantă la cea de-a 37-a ediție a Târgului Internațional de Carte TÜYAP de la Istanbul, între 10 și 12 noiembrie. Evenimentele au fost organizate de Institutul Cultural Român „Dimitrie Cantemir" de la Istanbul și Ministerul Culturii din România.

