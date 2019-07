Despre leacurile contra ciumei în cronicile medievale româneşti

...Îmi amintesc de inundațiile din iulie 2010: am fost la Nemțeni, apoi la Obileni în chiar ziua când apele amenințau să treacă șoseaua care leagă aceste două sate. S-a scris și s-a vorbit mult despre acele zile dramatice, pline de – nu exagerez! – eroismul unora și lașitatea...

Sunt una din cele 22.650 de victime ale regimului comunist-stalinist de ocupaţie din anii 1940-1944, trimisă cu primul val de deportări din 13 iunie 1941 în regiunea Tomsk a Siberiei, unde am suferit foame groaznică, frig nemilos, chinuri nemaipomenite, înjosiri de neimaginat timp de 17 ani de surghiun.

Având în spate o serioasă pregatire militară, ordonat, metodic și orientat in viata socială Carol I a făcut dovada unui autentic simț politic. Era o natură umană echilibrată, remarcabilă prin seriozitate, inteligență și putere de muncă. Studiile temeinice, călătoriile...

Germania a testat cu succes un taxi zburător. Vehiculul ar putea intra în transportul public în 2025, relatează The Guardian. Dezvoltat de compania Lilium, taxiul zburător are la bază o tehnologie de decolare şi aterizare verticală, potrivit Mediafax.

Deputata Marina Tauber susține că nu are nevoie de funcția de președinte al Comisiei privind Drepturile Omului și Relații Interetnice și asta pentru că nu se ține de funcții. Într-o luare de cuvânt de la tribuna Parlamentului, Tauber a declarat că actuala majoritate...

Gustav Orraeus de asemenea vorbea şi el despre impactul izbucnirii unei noi epidemii de ciumă şi modul de prevenţie în Moldova astfel: “Locuitorii Moldovei, mai ales cei din clasa săracă, în timp de ciumă, conduc pe ascuns rudele atinse de boală în pădurile vecine, pun alături de ei un vas cu apă şi alimente şi‑i lasă astfel pe aceşti nenorociţi soartei lor. Am văzut de mai multe ori, în mijlocul verei, cadavre rămase mai multe zile neîngropate din lipsă de căruţe“.

Astfel, de la cenuşa de piele, care se administra în cazul gălbinării, usturoiul, administrat în cazul bolilor intestinale, cele “nouă inimi de porumbel” date pentru boli de inimă, sub forma crudă, sau “rodul de cocoş” administrat pentru probleme de virilitate, farmacopeea românească în faţa bolilor nu a dus lipsă de inspiraţie. Nici în cazul epidemiilor de ciumă care reprezintă cea mai importantă boală cu caracter epidemic şi care a influenţat masiv societatea românească medievală, lucrurile nu stau diferit, recurgându-se la tot felul de leacuri contra ei.

